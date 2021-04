Wat mensen willen, willen ze ook krijgen. Ik bedoel: vandaag besteld, morgen in huis. Zo zijn mensen. Op het hebzuchtige af. Op psychologisch vlak geldt die hebzucht ook. Maar er wordt zelden bezorgd wat is besteld. Ik bedoel, je kunt vragen wat je wilt, alleen is dat voor de ander geen reden om aan je wensen te voldoen. Zo zijn mensen ook.