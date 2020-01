’Mijn date wil dat ik hem daddy noem’

Lieve Sabine, sinds een maand of twee heb ik contact met een leuke man. We hebben elkaar via een dating-app ontmoet en zien elkaar zo’n twee keer per week. De laatste paar keren waren we ook intiem met elkaar. Gewoon op een normale manier. Afgelopen weekend was het anders. Hij vroeg me of ik mijn haren in twee vlechtjes wilde doen en in een klein roze jurkje met kniekousen op zijn schoot kwam zitten. Die kleren had hij ook thuis liggen. Hij zei dingen tegen me die je ook tegen een heel klein kind zou zeggen en dat vond hij vreselijk opwindend. Hij verzekerde me dat hij absoluut niet op kleine meisjes valt, maar hij wordt er geil van als zijn volwassen vriendin zich als een kleuter aankleedt en zich ook zo gedraagt. Ik moest hem ook ’daddy’ noemen. Wat moet ik hier nou mee?

Sabine: „Er zijn dus mannen die dit heel erg spannend vinden. Het komt voor in de BDSM-wereld en dan heet het Daddy Dom. Deze mannen willen domineren op een opvoedende en zorgzame manier. Dus het submeisje leert allemaal nieuwe dingen van hem maar wordt ook door hem gestraft als dat nodig is. Maar het is natuurlijk wel heel erg specifiek en kinky. Als jij daar nou zelf dus helemaal geen plezier aan beleeft dan zou ik niet meegaan in die fantasie. Je kent hem pas net en als het op seksueel gebied niet klikt, dan kun je het beter nu afronden. Dit is iets wat hij belangrijk vindt, want anders had hij het niet zo snel met je gedeeld. Dus aan jou de keuze natuurlijk of je hierin meegaat. Ik wens je veel succes.”

