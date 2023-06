’Mijn dochter (17) deelt haar gevoelens met haar oma, daar ben ik jaloers op’

„Mijn dochter van 17 is enorm close met haar oma, mijn moeder”, schrijft Melissa. „Ze bespreekt alles met haar en laat haar emoties de vrije loop. Bij mij is ze totaal anders. Ze praat niet over haar gevoelens, ook niet als ik ernaar vraag. Met mijn moeder bespreekt ze bijvoorbeeld ook ruzies met vriendinnen, verliefdheden, etc.”

„Dit weet ik omdat mijn moeder daar dan weer tegen mij over begint, waardoor ik me weer schaam dat mijn moeder meer van mijn dochter weet dan ik. Ik voel me ongemakkelijk en heb het gevoel dat het aan mij ligt dat mijn dochter niets met me wil delen. Hoe laat ik haar weten dat ze alles tegen me kan zeggen?”

Meer connectie

Dat dit meisje lief en leed deelt met haar oma is, los van de gevoelens die haar moeder daarbij ervaart, heel fijn. Dat zegt kinder- en psychosociaal therapeut Meta Herman de Groot. Dat hoeft niet per se te betekenen dat ze haar oma per definitie verkiest boven haar moeder, legt ze uit. „Misschien dat ze in deze fase van haar leven even een betere emotionele connectie met haar oma voelt, waardoor ze zich meer openstelt. Wees je moeder vooral dankbaar dat ze zo goed aansluit bij de gevoelens van jouw dochter en dat ze veiligheid biedt voor haar.”

Positief

Als Melissa erachter wil komen hoe het komt dat haar dochter geslotener is als ze met haar in gesprek gaat, is het belangrijk om de band met haar oma positief te blijven benaderen, vervolgt Herman de Groot. „Maak duidelijk dat haar gesprekken met haar oma gewoon kunnen blijven bestaan, ook wanneer ze haar gevoelens en verhalen met jou zou delen.”

Verbinding

„Je zou ook aan haar kunnen vragen hoe het komt dat ze zich minder snel opent richting jou. Zo kunnen jullie samen kijken of jullie op emotioneel niveau meer verbinding zouden kunnen maken. Vergelijk de relatie die zij heeft met haar oma niet met jullie relatie. Het is dan ook het beste om haar oma niet bij het onderwerp te betrekken; de beide verbanden kunnen naast elkaar bestaan en staan los van elkaar.”

Geen fout

„Als je dochter aangeeft haar gevoelens liever te delen met haar oma dan met haar moeder, probeer dat dan niet op jezelf te betrekken. Het hoeft echt niet te betekenen dat jij iets fout doet als ouder. Ben je bang dat dit wel zo is, vraag er dan naar zonder dat je je afgewezen voelt of dat je er een oordeel over hebt. Creëer zoveel mogelijk ruimte, zodat ze die ruimte voelt om te delen wat haar bezighoudt.”

