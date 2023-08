Daghoroscoop 10 augustus - Sterrenbeeld Waterman: Kijk niet achterom!

VANDAAG JARIG

Jouw financiële planeet waarschuwt je voor impulsieve aankopen, besluiten of investeringen, als je geen feiten en data hebt gecheckt of een duidelijk overzicht hebt. Een prima jaar voor de liefde, maar doe kalm aan en forceer niets. Zorg dat je de controle houdt over jouw sociale activiteiten.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Je kunt met tegenslag te maken krijgen als het om investeringen of werk gaat. Logisch denken kan moeite kosten evenals het nemen van belangrijke beslissingen. Jouw doorgaans optimistische instelling kan je even in de steek laten.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Jouw populariteit neemt toe. Maar als je omringd bent door opgeblazen ego’s kun je het doelwit zijn van jaloezie. Let op hetgeen jij zegt in een felle woordenwisseling; er kan jou iets ontsnappen dat je liever voor je had gehouden.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Tegenstrijdige invloeden beheersen de dag en vereisen dat uitdagingen niet worden gemeden. Het goede nieuws is dat werk dat inspanning vereist of aandacht voor details moeiteloos verricht zal worden. Mijd het spitsverkeer.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Onverwacht inzicht in wat een persoon werkelijk voorstelt zal goed van pas komen. Een verlangen naar warmte en passie kan zich van jou meester maken binnen jouw relatie. Vrijgezellen kunnen hun (droom)prinses tegenkomen.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Uitdagingen en obstakels kunnen je doen struikelen welke weg je ook volgt. Machtsspelletjes behoren tot de mogelijkheden en jij zult je voorzichtig moeten opstellen. Je wil graag winnen maar je moet niet té gedecideerd te werk gaan.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Zelfvertrouwen en positieve gevoelens kunnen je het duwtje geven om de laatste hand te leggen aan een lucratieve deal. Een nieuwe relatie kan jou een gevoel van opwinding bezorgen; je kunt zelfs plezier hebben in het oplossen van problemen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Als je vertrouwelijke informatie openbaar maakt verzeker je er dan van dat deze niet verder gaat dan de mensen die jouw vertrouwen waard zijn. Fysieke arbeid, sporten, het huis schoonmaken is een goede manier om je uit te leven.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Goede vrienden zijn een bron van plezier en steun. Aarzel niet op hen terug te vallen als het leven je momenteel minder goed gezind is. In de liefde moet je jouw hart volgen en jouw leven in balans houden; het hoofd doet de rest.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Er kan vandaag sprake zijn van spanning en ergernis. Emoties kunnen tegenover pragmatische besluiten komen te staan en medeleven tegenover ongevoeligheid. Ambitieuze sporters kunnen vandaag records verbeteren.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Ga er op uit en ontmoet mensen. Leg nieuwe contacten en sluit vriendschappen die waardevol kunnen zijn in de toekomst. Iemand met een buitenlandse achtergrond kan jou een nieuwe benadering tonen van het leven van alledag.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Aan kracht ontbreekt het je niet al vertoon je misschien tekenen van somberheid. Als anderen onder druk bezwijken zul je standvastig blijven. Kijk niet achterom; dit is een moment om te scoren met iets wat jou aan het hart gaat.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Je kunt het gevoel hebben dat iets niet helemaal in orde is, maar dat gevoel verdwijnt. Werk als dat mogelijk is achter de schermen, dan wordt het een productieve dag. Hoofdpijn of een andere kwaal kan door mediteren verdwijnen.

