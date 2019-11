’Dat glazen plafond bestaat alleen in je hoofd’

Een aantal van onze leden heeft in Amerika gewerkt. Daar zie je overal vrouwen in hoge functies. Het glazen plafond? Dat is zelden een onderwerp van gesprek. Werken is niet iets waar je over praat, het is iets wat je doet. Ongeacht of je man of vrouw bent, kinderen hebt of niet. Als je geld wilt verdienen, dan moet je ervoor werken. Klaar.

Slachtofferrol

In Nederland zie je het omgekeerde gebeuren. Over werken aan de top wordt van alles geroepen, ook door vrouwen die in een slachtofferrol kruipen. Ze gebruiken het glazen plafond als excuus. Lekker wijzen naar een ander. Maar hoe eerlijk is dat? Net zo eerlijk als wanneer je roept dat je niet kunt afvallen, want de chocolade is zo lekker, dus de schuldige is eigenlijk de chocoladefabriek. Nee, jij laat je klein houden! Want dat glazen plafond, dat bestaat alleen in je hoofd.

Het glazen plafond is in 1978 bedacht als metafoor voor de onzichtbare barrières die vrouwen zouden tegenhouden in het verkrijgen van topfuncties. Maar welk bewijs is er dat deze barrières daadwerkelijk bestaan? In lijstjes van vrouwen op hoge posities wordt alleen gekeken naar de top van de overheid en de top van het internationale bedrijfsleven. Er zijn vandaag de dag zo veel meer vrouwen actief als zelfstandig ondernemer. Over die vrouwen hoor je niemand, want die zoeken de publiciteit niet op. Ze klagen niet over een glazen plafond, ze doen hun eigen ding. En daar zijn ze in meer of mindere mate heel succesvol in. Dat is iets wat vaak wordt vergeten.

Mindset

Het argument dat het problematisch blijft dat er aan de absoute top van de overheid en het internationale bedrijfsleven weinig vrouwen te vinden zijn, is nog makkelijker van tafel te vegen. Dat heeft niks te maken met een glazen plafond, maar alles met de mindset van vrouwen. Wij beseffen dat veel werken en veel geld verdienen niet gelijkstaat aan een gelukkig leven. Een dikke bankrekening is voor ons niet de heilige graal. We zijn verbinders en combineren een goede baan met een blij gezin en een leuk sociaal leven. Er is geen glazen plafond dat ons weghoudt van een job aan de top van de overheid of het bedrijfsleven, dat is onze eigen keuze.

Als je het hebt over een glazen plafond, dan zet je vrouwen in een keurslijf. Je zegt dat ze een soort halve mannen moeten worden. Maar als jij als manwijf moet concurreren met een echte man, dan verlies je de strijd. Je kunt als vrouw niet net doen alsof je een man bent. En dat moeten we ook niet willen. We zijn niet hetzelfde, en dat hoeft ook helemaal niet. De hele discussie over meer vrouwen aan de top moet weg. In plaats daarvan zouden we de focus moeten verleggen naar al die vrouwen die al op hoog niveau werken, maar zelden tot nooit aan bod komen.

Bekijk ook: 5 tips voor een bloeiende carrière

Weinig zelfvertrouwen

Het glazen plafond is een self fulfilling prophecy; zolang we blijven roepen dat vrouwen geen topbanen kunnen hebben, zal deze gedachtegang worden bevestigd. Al was het maar omdat veel vrouwen op een diep niveau worstelen met te weinig zelfvertrouwen. Als zij blijven geloven dat het moeilijk is om als vrouw aan de top te komen, dan zal het ook moeilijk zijn. Maar ondergronds is er zo veel gaande! Als je kijkt naar het vrouwelijk potentieel op het gebied van ondernemerschap, dan heb je het over een gigantische groep vrouwen. Dat is een enorme bubbel, en die bubbel gaat binnenkort barsten. Girls rule the world - en dat mag iedereen weten.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.