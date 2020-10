’Door mijn lijnende moeder dacht ik dat ik te dik was’

Welk voorbeeld geef jij je kind? Je kinderen doen wat je doet, niet wat je zegt. Ik weet niet meer waar ik die wijsheid opdeed, maar boy oh boy - het is een waarheid als een koe.⁠ Keihard ook. Kijk maar eens naar de dingen waar jij elke dag mee worstelt en denk eens terug aan je moeder!

Zeggen of doen

Mijn eigen voorbeeld: ik ben er tot een jaar of 2 terug echt van overtuigd geweest dat ik te dik was. Dat ik moest afvallen. Onterecht. Hoe kwam dit?⁠ Mijn moeder was altijd aan de lijn. Altijd. En ze was (is) altijd hartstikke mooi en slank. En bovendien: tegen mij zei ze dat ik de mooiste billen van de wereld had en prachtige lange modellenbenen.

Maar wat geloofde ik? Dat als je slank bent, je toch te dik bent. Want dat is wat ik mijn moeder zag doen. Dit is hoe het werkt. Zonder uitzondering. Let er maar eens op. Laatst nog, bij het Kruidvat, ik moest erom lachen. Een kind schreeuwt van drie gangpaden verderop naar zijn moeder. Zij schreeuwt terug: „Je moet niet schreeuwen naar me, maar naar me toe komen!”⁠⠀

Welk voorbeeld wil jij zijn voor je kinderen? Je kinderen doen wat je doet. Geef het juiste voorbeeld in je acties. En hoe jij je gedraagt, komt volledig voort uit hoe je denkt over jezelf. Ben jij onzeker? Gun jij jezelf niet het beste? Dan is dát wat je je kind leert.

Ik ben benieuwd, wat heb jij van je ouders meegekregen?