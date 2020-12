Weekhoroscoop 53

Ram

Liefde: In de liefde gaat het fantastisch deze week. Het lukt je ondanks je drukke lifestyle zowaar om bepaalde beloften na te komen, tot grote vreugde van je geliefde.

Financiën: Je financiën zitten weer aardig in de lift en dit komt geen moment te vroeg. Een aardige meevaller geeft je extra lucht.

Werk: Vanwege je originele denkwijze kom je zomaar op een briljant idee waarvan je weet dat het een succes gaat worden. Trap even op de rem en bekijk eerst wat je andere – nog lopende- projecten gaan doen. Voor je het weet rol je achter jezelf aan het nieuwe jaar in.

Persoonlijk: Je zit lekker in je vel en staat op goede voet met je gezin en familieleden. Het feit dat je hier geen stress om hebt maakt je zeer gelukkig. Dat is namelijk wel eens anders gewest.

Stier

Liefde: Hoewel er wat wrevel is, wordt ruzie nu bewust uit de weg gegaan. Jullie tellen allebei tot tien en zien in dat even diep ademhalen beter werkt dan elkaar van alles verwijten. En inderdaad, waar gaat het eigenlijk over?

Financiën: Dankzij een belangrijke verandering op financieel gebied ga je vol goede moed het nieuwe jaar in. Jij hoeft je de komende tijd geen zorgen te maken, alles loopt op rolletjes.

Werk: Waar je normaliter blij bent met zekerheid en stabiliteit krijg je nu juist de onbedwingbare behoefte om iets nieuws te beginnen. Kijk rustig rond of je iets kunt vinden dat bij je wensen aansluit.

Persoonlijk: Je kunt je wat onzeker voelen en twijfelen aan jezelf. In plaats van deze gevoelens weg te drukken kun je er beter even bij stilstaan en je afvragen waar dit gevoel vandaan komt en wat je eraan kunt doen.

Tweelingen

Liefde: Hoewel je niet erg veel zin hebt om de dingen te doen die je partner graag wil dat je doet, weet je jezelf toch aan zijn of haar wensen aan te passen. Vooruit dan maar…

Financiën: De rekeningen die binnenkomen kun je zonder problemen voldoen. Door het bedrag meteen over te schrijven voorkom je dat er een nare last boven je hoofd blijft hangen. Weg is maar weg.

Werk: Vanwege je opvallende persoonlijkheid en je tomeloze inzet val je diverse mensen in positieve zin op. Met het oog op je carrière wordt dit nu al een veelbelovend jaar voor je!

Persoonlijk: Iemand is je zeer gunstig gezind waardoor je een leuk cadeautje of een andere leuke verrassing kunt verwachten. Zou het komen doordat je onder die brutale snuit gewoon een superlief en leuk mens bent?

Kreeft

Liefde: Het gaat erg goed in de liefde. Belangrijke veranderingen die jullie binnen de relatie hebben doorgevoerd lijken nu al hun vruchten af te werpen. Dit belooft veel goeds voor komend jaar, ga vooral op deze manier door samen.

Financiën: Je financiën lopen een beetje terug maar als je flink je schouders eronder zet om wat extra geld te verdienen kom je deze dip gemakkelijk weer te boven.

Werk: Je hebt een bepaalde opdracht echt heel erg goed gedaan, maar een complimentje hierover blijft jammerlijk uit. Je voelt je ondergewaardeerd en eigenlijk irriteert je dit wel een beetje.

Persoonlijk: Je hebt deze week een extra scherp oog voor kunst waardoor de kans groot is dat je zelf iets geweldig moois weet te creëren of online, wellicht zelfs tweedehands, iets voor een habbekrats aan te schaffen dat veel meer waard is.

Leeuw

Liefde: Je bent in een enorm zorgzame bui en dit zal je partner dan ook beslist niet ontgaan. Lekker eten maken of bestellen, klusjes doen, positieve aandacht geven, je draait er je hand niet voor om en vindt het ook nog fijn om te doen.

Financiën: Om meer geld te kunnen verdienen is het nodig dat je een cursus, workshop of zelfs een opleiding volgt. Verdiep je in de mogelijkheden, wat lijkt je leuk en waar kun je terecht?

Werk: Je hebt er echt zin in om er een succesvol nieuw jaar van te maken. Je bent hiervoor al op de goede weg. De stappen die je de afgelopen tijd al hebt genomen zullen in 2021 leiden tot mooie ontwikkelingen.

Persoonlijk: Wees niet te impulsief met geld uitgeven. Je hebt al best wat uitgaven gedaan de laatste tijd wat dit niet het meest ideale moment maakt voor weer een nieuwe (grote) aankoop.

Maagd

Liefde: Je moet je inhouden om je geliefde niet te onderwerpen aan een kruisverhoor. Probeer het toch maar; als je toegeeft aan de behoefte om je partner ‘door te zagen’ zou er wel eens flink ruzie van kunnen komen.

Financiën: Dit is het moment om je (weer) op je toekomstdromen te focussen. De kans dat je deze kunt realiseren is groter dan je denkt. Tenminste… als je zeker weet dat je dit echt wilt. Als je niet naar de mogelijkheden informeert gebeurt er uiteraard niks.

Werk: Je hebt echt zin om lekker aan de slag te gaan. Je voelt je energiek en enthousiast en bent er helemaal klaar voor om weer mooie dingen te maken. Je hebt zelfs ideeën voor een nieuwe (zelfstandige) onderneming; spannend!

Persoonlijk: Je zit nogal in je hoofd momenteel waardoor je je gemakkelijk laat meevoeren door scenario’s die niets met de werkelijkheid te maken hebben. Komt het misschien door de huidige tijd waarin we leven met alle onzekerheid van dien?

Weegschaal

Liefde: Je bent wat terughoudend in de liefde, mogelijk doordat je emotioneel betrokken bent bij andere zaken. Ook hoeft seks even niet van jou. Geeft niets, iets wordt pas een probleem als je er een probleem van maakt.

Financiën: Jij kunt nu of in elk geval binnenkort flink wat geld verdienen door iets te kopen of te verkopen of door in een project te investeren wat mettertijd alleen maar meer waard wordt. Als je al iets dergelijks hebt lopen; wat is het perfecte moment om actie te ondernemen? Mis het niet!

Werk: Met je scherpe denkvermogen is niets mis. Je weet met gemak situaties en personen in te schatten en weet alles feilloos te beoordelen. Je staat nog meer dan anders open voor nieuwe dingen en bent ook zeker bereid om iets te leren.

Persoonlijk: Met je gevatheid kun je anderen zowel laten lachen als huilen. Je opmerkingen kunnen flink binnenkomen dus probeer een klein beetje rekening te houden met wat je tegen wie zegt.

Schorpioen

Liefde: Als je twijfels hebt over jullie relatie, probeer hier dan samen over te praten en hier een oplossing voor te vinden. Het probleem ontkennen of negeren lost zeker niets op.

Financiën: Als je zin hebt in een nieuwe uitdaging is dit een goed moment om je te oriënteren op een nieuwe samenwerking. Wie komt in aanmerking en hoe kunnen jullie iets voor elkaar betekenen?

Werk: Het feit dat je je deze week zeer goed in anderen kunt verplaatsen maakt je een fijne, begripvolle en meelevende gesprekspartner. Houd wel de tijd in de gaten, elke minuut die je besteedt aan anderen moet je later ook weer inhalen.

Persoonlijk: Je bent wat wispelturig waardoor je soms moe wordt van jezelf. Geen goed moment om belangrijke beslissingen te nemen. Blijf gewoon fijn even thuis, daar is nog genoeg te doen. Welke serie wil je graag nog zien?

Boogschutter

Liefde: Jij en je geliefde beginnen het reizen steeds meer te missen. Probeer dit gemis te compenseren door met de auto plekken te bezoeken waar jullie nog niet eerder zijn geweest. Ook zonder horeca en winkels is het fijn om te wandelen.

Financiën: Een nieuw project zou zomaar enorm winstgevend kunnen zijn. Durf gerust de stap te wagen, je hebt deze week meer geluk dan anders. Wees doelgericht en overtuigend en succes zal je deel zijn.

Werk: Je krijgt steeds meer de behoefte om de dingen op je eigen manier te doen en om nieuwe methoden te ontwikkelen voor bestaande problemen. Je creativiteit draait overuren momenteel dus de kans dat het je lukt is behoorlijk groot.

Persoonlijk: Je bent snel geïrriteerd en reageert dit onbedoeld af op je omgeving. Probeer niet te voorbarig te reageren en geen overhaaste conclusies te trekken. Ook je weerstand is wat aan de lage kant, eet gezond en neem vaker rust.

Steenbok

Liefde: Je voelt je min of meer bezwaard vanwege het feit dat je je partner niet altijd de aandacht kunt geven als je zou willen. Het is nooit te laat om hier aan te werken, wat kan er anders in de agenda?

Financiën: Dankzij een nieuwe inkomstenbron is financiële stabiliteit is te verwachten. Dit is net dat extraatje wat je nodig had om meer zekerheid voor jezelf te creëren.

Werk: Iemand op je werk neemt je in vertrouwen, je kunt dit opvatten als een bevestiging van je betrouwbaarheid en discretie; een mooi compliment dus.

Persoonlijk: De doelen die je jezelf hebt gesteld worden langzaam maar zeker behaald. Je bent mooi op schema en alles gaat naar wens. Houd dit vast, Steenbok!

Waterman

Liefde: Je positieve instelling maakt je nog aantrekkelijker. Je weet je geliefde werkelijk op te vrolijken wat indirect jullie relatie ook weer goed doet. Jullie brengen graag wat extra tijd met elkaar door en hebben de grootste lol.

Financiën: Een belangrijke verandering in je loopbaan maakt je enthousiast met betrekking tot het nieuwe jaar én je bankrekening. Meer geld verdienen met leuker of minder(zwaar) werk; een fijn vooruitzicht!

Werk: De plannen die je eerder had met betrekking tot je carrière worden nu doorgezet. Blijf bij je ideeën en je standpunten; de kans dat dit een succes wordt is zeer groot!

Persoonlijk: Juist je eerlijkheid maakt je populair. Zolang je ook de minder leuke berichten tactvol doch oprecht weet te brengen blijft men je respecteren.

Vissen

Liefde: Jullie voelen je fysiek (weer) enorm tot elkaar aangetrokken. Niet dat direct het dak eraf gaat in de slaapkamer (of misschien ook wel?); knuffelen en lekker bij elkaar zitten geeft jullie ook al een heerlijk gevoel van genegenheid.

Financiën: Waar je je eerst mogelijk wat zorgen maakte om de staat van je bankrekening kun je nu opgelucht ademhalen. Je ontvangt een bepaald bedrag eerder dan verwacht en het is nog meer dan je dacht ook.

Werk: Soms moet je iets opgeven om iets anders tot een succes te kunnen maken. Ga voor of, of in plaats van en, en. En vergeet vooral ook jezelf niet.

Persoonlijk: Je kunt slecht tegen liegen en hebt het dan ook direct door wanneer iemand niet de waarheid spreekt. Of diegene het nu wel of niet toegeeft, hij of zij weet in elk geval dat je niet alles voor zoete koek slikt.