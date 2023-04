Daghoroscoop 28 april - Sterrenbeeld Stier: Verwacht het onverwachte!

VANDAAG JARIG

Met Venus als planeet die over jouw gezondheid waakt, is ijdelheid functioneel voor jouw welzijn. Jouw uiterlijk is de spiegel van jouw fysieke gesteldheid en doet meer voor je dan je uit potjes of tubes haalt. Dat beïnvloedt jou dus ook, dus ga bijvoorbeeld vaker naar de kapper als jij niet lekker in je vel zit.

STERRENBEELD RAM

Er kunnen zich interessante mogelijkheden voordoen om mensen te leren kennen, een ambitie te realiseren of een nieuwe weg te wijzen. Er kan steun zijn voor alles wat jij nu in gang wil zetten. Zorg dat jouw financiële situatie stabiel blijft.

STERRENBEELD STIER

Houd rekening met het onverwachte en het is van belang om naar jouw intuïtie te luisteren. Goede vrienden kunnen spontaan een feestje organiseren en ook als jij moet werken zal de hele dag in het teken staan van vrolijk gezelschap.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Een geschikt moment om extra verantwoordelijkheden na te streven. Jouw vitaliteit neemt toe en jouw vermogen om je voor langere tijd op één onderwerp te concentreren zal je behulpzaam zijn bij jouw activiteiten. Reken op steun.

STERRENBEELD KREEFT

Een opwindende sociale ervaring kan je de ogen openen voor nieuwe ideeën en mogelijkheden. Noteer alle contacten die je legt voor toekomstig netwerken. Concentreer je op jouw doel en overweeg een groter samenwerkingsverband.

STERRENBEELD LEEUW

De kosmos belooft je een aangename dag hoewel jij het druk kan hebben met allerlei klussen. De kans is groot dat zakelijke en professionele deals moeiteloos tot stand komen. Jouw vooruitzichten worden positief beïnvloed

STERRENBEELD MAAGD

Doe vanochtend kalm aan en doe wat ontspanningsoefeningen als yoga of meditatie. Houd rekening met veranderingen, dan ben jij voorbereid. Een schok of verrassing kan je uit jouw doen brengen en dwingen snel te handelen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Jouw productiviteit kan op een dag als deze een hoogtepunt bereiken. Als je je inspant voor iets belangrijks of voor een project waarbij jij nauw betrokken bent, is het meer dan waarschijnlijk dat je het gewenste resultaat bereikt.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Het moment is gekomen om jouw gebruikelijke goede humeur op te poetsen en jouw kansen te grijpen. Vleierij, charme en jouw bereidheid je nek uit te steken zal succes opleveren. Een wens kan op het laatste moment worden vervuld.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Als je de kracht gebruikt die de kosmos jou biedt dan zal jij in hoge mate productief zijn. Ga aan de slag voor een project dat je passioneert. Nodig jouw geliefde uit voor een verrassingsweekend en richt de spot op jouw liefdesleven.

STERRENBEELD STEENBOK

Zelfvertrouwen en energie kunnen voor een laat-maar-waaien houding zorgen. Jij bent geneigd het leven vrolijk te benaderen zonder aan de consequenties te denken. Geluk gaat aan jouw kant maar kan je niet voor alles behoeden.

STERRENBEELD WATERMAN

Als jij de financiële trend in de gaten hebt gehouden zou je nu succes kunnen hebben op de beurs. Zorg ervoor dat je weet waarmee je bezig bent en investeer niet meer geld dan jij je kan veroorloven te verliezen.

STERRENBEELD VISSEN

Jouw energie, geluk en vriendenkring zal je niet in de steek laten en is in de buurt om een handje te helpen. Zorg dat je klaar staat en bereid bent jouw steentje bij te dragen. Ga behoedzaam om met lastige klanten en kinderen.

