Angèle van der Water (60) was dolblij toen haar eerste kleinkind werd geboren. In eerste instantie leek Lexie (inmiddels 4) kerngezond, maar na een aantal weken werd langzaam duidelijk dat haar kleindochter doodziek was: ze bleek een ernstige nierziekte te hebben. Na jaren van ziek-zijn, buikdialyse, jeuk en pijn kwam Lexies redding: oma’s nier.