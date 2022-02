Hoe zit het nu echt met de abortuspil bij huisartsen?

Abortus in Nederland

De abortuspil wekt een miskraam op, wanneer je ongewenst zwanger bent. Als je nu een abortuspil wil om je zwangerschap af te breken, moet je naar de abortuskliniek of het ziekenhuis. In 2020 kozen meer dan 30 duizend vrouwen voor een zwangerschapsafbreking, volgens Fiom. 31.6% daarvan betrof een overtijdbehandeling, wat inhoudt dat de zwangerschap niet verder dan 16 dagen overtijd is. De abortuspil is mogelijk tot negen weken overtijd. 52% van deze vrouwen koos voor de abortuspil. De andere mogelijkheid bij een zwangerschapsduur van negen weken of minder is zuigcurettage. Daarbij halen ze het vruchtzakje met een buisje uit de baarmoeder.

Wat is de abortuspil?

De abortuspil bestaat eigenlijk uit een reeks van tabletten, de naam is dus een beetje misleidend. De eerste pil bevat mifepriston en neemt de vrouw in de kliniek in met water. Die pil blokkeert en stopt het zwangerschapshormoon, volgens Vrouwen Medisch Centrum. De tweede reeks tabletten krijgt de vrouw mee naar huis, en bevatten misoprostol, die zorgt ervoor dat het vruchtzakje uitgestoten wordt. Die tabletten brengt een vrouw eigenlijk als een tampon in. „Vanaf dat moment kunnen ervaringen sterk verschillen, van hevige bloedingen en buikkrampen, tot bijna geen fysieke effecten, vertelt Latour. „Het is niet zomaar een pil. De gradatie van pijn kan onderling nog wel eens verschillen bij vrouwen. Waarom is nog niet helemaal duidelijk, daar wordt onderzoek naar gedaan. We denken dat een van de vele factoren die meespelen kan zijn dat sommige vrouwen al bekend zijn met bevallingspijn of menstruatiepijn.”

Waarom kiezen vrouwen voor de abortuspil?

Latour begrijpt waarom de abortuspil een fijne optie is voor ongewenst zwangere vrouwen. „Veel vrouwen kiezen voor de abortuspil omdat ze deze veilig, in hun eigen omgeving kunnen inbrengen. Er zijn geen medische instrumenten of inwendige ingrepen voor nodig, zoals bij curettage. Het is een persoonlijke voorkeur. Als we het bij Fiom over abortus hebben, hebben we het nooit over abortus ’plegen’. Dan klinkt het net als een misdrijf en dat is het in onze ogen absoluut niet. Er ligt al zo’n groot taboe op. In onze ogen ’kiezen’ vrouwen voor abortus.”

Wat als huisartsen de abortuspil gaan verstrekken?

„Bij Fiom vinden we het zelfbeschikkingsrecht heel belangrijk. Wanneer de abortuspil beschikbaar wordt bij de huisarts vergroot dat de keuzevrijheid van de vrouwen. Ze kunnen dan namelijk zelf beslissen of zij naar de huisarts of de abortuskliniek willen gaan. Veel vrouwen gaan overigens al eerst naar de huisarts en worden daar doorverwezen naar een abortuskliniek. Verstrekking via de huisarts verlaagt voor sommige vrouwen de drempel om de abortuspil te krijgen, bijvoorbeeld omdat hun huisarts dichterbij zit dan een abortuskliniek. De huisarts is voor veel vrouwen toch een vertrouwd en bekend gezicht. Iedere vrouw zal haar eigen voorkeur hebben, maar het is fijn dat ze de keuze krijgen. Mocht de abortuspil beschikbaar worden bij de huisarts is het wel belangrijk om eerst naar de praktijk te kijken. Patiënten moeten namelijk dezelfde werkwijze, informatie en (na)zorg blijven krijgen die ze ook bij de abortuskliniek zouden krijgen. Daarnaast worden huisartsen, zoals het beleid er nu uitziet, niet verplicht om te abortuspil te gaan verstrekken. Het kan dus zomaar zijn dat jouw huisarts de behandeling niet doet.”

Werkt de abortuspil ook wel eens niet?

„De kans dat de abortuspil niet werkt is heel klein”, vertelt Latour. In de jaarrapportage van Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd, worden complicaties bij abortussen bijgehouden. „Al jarenlang ligt het percentage van onsuccesvolle zwangerschapsafbrekingen tussen een half procent en 1 procent, vertelt Latour. „In die gevallen is de meeste bekende complicatie dat een vrouw na het inbrengen van de tweede reeks tabletten wel bloedverlies had, maar de zwangerschap niet beëindigd is. Als dat het geval is kunnen deze vrouwen zich melden bij de abortuskliniek en kijken zij verder naar een nieuwe behandeling.”

Hoe zit het met de bedenktijd bij de abortuspil?

In de Tweede Kamer werd ook gestemd over het afschaffen van de bedenktijd bij abortus. Deze geldt bij alle zwangerschappen die langer dan 16 dagen hebben geduurd. Vóór 16 dagen zwangerschap valt abortus onder een overtijdbehandeling en is er geen bedenktijd van kracht. Na die 16 dagen geldt de abortuswet en moeten vrouwen vijf dagen de tijd nemen om te bedenken of zij echt voor abortus willen kiezen. „De bedenktijd hangt alleen af van de zwangerschapsduur, niet van welke behandeling. Bij een abortuspil heb je dus ook te maken met een verplichte bedenktijd wanneer je hiervoor kiest na een zwangerschapsduur van 16 dagen”, vertelt Latour. „Wanneer je door de vijf dagen bedenktijd niet meer in aanmerking voor de abortuspil komt, omdat je dan al langer dan negen weken zwanger bent, is de abortuspil geen optie meer. Dan kom je alleen nog in aanmerking voor zuigcurettage.”

Vooralsnog lijkt het voorstel van PvdA, GroenLinks, VVD en D66 op een meerderheid af te stevenen. Wanneer erover gaat worden gestemd, is nog niet bekend.