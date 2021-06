Daghoroscoop 18 juni - Pas op voor vreemden, Stier!

Gezondheid

Dit zijn de (gezondheids)voordelen van een goede vriendschap

Of je nou een enorme vriendengroep hebt, of slechts een paar goede maatjes: de kans is groot dat je je vrienden de afgelopen maanden door corona maar weinig of een stuk minder hebt gezien. Gelukkig komt daar dankzij de versoepelingen steeds meer verandering in, want vriendschappen zijn namelijk bela...