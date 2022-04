Daghoroscoop 1 april - Verspil je tijd niet aan kletsen, Steenbok!

VANDAAG JARIG

In financieel opzicht is kennis en ervaring de enige weg naar succes. Liefde zal dit jaar niet de belangrijkste rol in jouw leven spelen; de meeste planeten verblijven maar kort in dat segment van jouw horoscoop, maar dat is al een paar jaar het geval. Jouw gezondheid zal weinig te duchten hebben.

RAM

Een prima dag om speciale aandacht te besteden aan dingen die je aan het hart gaan en alert te zijn op zakelijke kansen. Doe kalm aan waar het alcohol en zware gerechten betreft. Je neigt momenteel naar overdadig consumptief gedrag.

STIER

Een belangrijke vriendschap kan een verandering bewerkstelligen in jouw leven. Of een geliefde speelt in een persoonlijk dilemma een doorslaggevende rol. Probeer bezwaren van anderen te begrijpen en sta open voor samenwerking.

TWEELINGEN

Je bevindt je in een periode van reflectie of bevindt je nog in een winterslaap. Nadenken over jouw leven en recente gebeurtenissen kan je helpen bepaalde zaken in het juiste perspectief te plaatsen en jouw balans te herstellen.

KREEFT

De kosmos richt zich op jouw carrière en sociale sector en kan voor storing zorgen. Richt jouw aandacht op hetgeen dat voor jou van belang is en laat je niet afleiden. Een invitatie voor een prestigieus gebeuren kan je dwingen tot grote uitgaven.

LEEUW

Je wordt aangemoedigd je best te doen, vooral in het openbaar. Het is een voordeel dat de meeste Leeuwen van hun werk houden nu het de komende tijd zal draaien om jouw carrière en het beklimmen van de maatschappelijke ladder.

MAAGD

Van al jouw voorgenomen plannen zou wel eens geen bal terecht kunnen komen. De komende weken krijg je met diverse vormen van vertraging te maken. Ook contacten en afspraken zullen erdoor beïnvloed worden.

WEEGSCHAAL

Een slimme Weegschaal laat zich vandaag niet bedotten door een flauwe grap. Verdiep je in jouw aandelen die waarschijnlijk minder opbrengen dan je had gehoopt. Begin niet aan nieuwe financiële avonturen en evenmin aan verplichtingen.

SCHORPIOEN

Leuke geheimen zijn een genoegen, maar de behoefte iemand deelgenoot te maken kan je te machtig worden. Je hebt veel om over na te denken. Ga niet al te uitvoerig lunchen want er moet nog hard gewerkt worden.

BOOGSCHUTTER

Er lijkt aan het begin van deze maand sprake van prettige relaties. Je kunt een punt zetten achter bepaalde spanningen. Houd alle lijnen van communicatie open. Los problemen op het werk of thuis zo snel mogelijk op.

STEENBOK

Het is van belang dat je de hele dag bewust bent van datgene waarmee je bezig bent. Zo niet, dan kun je op anderen geïrriteerd overkomen en dat zal niemand begrijpen. Verspil niet te veel tijd met kletsen aan de telefoon.

WATERMAN

Er kan iets ontbreken aan jouw concentratievermogen. Je bent spraakzamer dan anders en kunt veel tijd kwijtraken aan het luisteren naar de kletsverhalen van anderen. Dat kan jouw reputatie van plichtsgetrouwe werker schaden.

VISSEN

De dag wordt beter hanteerbaar als je jouw agenda wat inperkt. Houd rekening met onderbrekingen en onverwachte gebeurtenissen die je dwingen een stap terug te doen. Tot 23 april krijg je te maken met misverstanden en oponthoud.

