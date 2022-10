Premium Het beste van De Telegraaf

Vrouw magazine Marjoleins familiebedrijf ging failliet: ’We konden net de hypotheek betalen’

Door Kimberley van Heiningen Kopieer naar clipboard

’Een telefoonabonnement afsluiten voor mijn zoon van een tientje per maand, ging al niet door onze BKR-registratie’ Ⓒ Chantal Spieard

Je droom valt in duigen of je ziet je gezinsleven in rook opgaan… Opkrabbelen na een depressie, faillissement of scheiding is niet makkelijk. Daar weten Daniëlle Carati (36), Natalie Sylvette Bakker (44) en Marjolein Vaders (51) alles van.Toch kwamen ze er sterker uit. Vandaag het verhaal van Marjolein: Negen jaar geleden ging het familiebedrijf van Marjolein failliet. Ze belandde zelfs met haar gezin bij de voedselbank. Toch gaf ze haar droom nooit op. Ze is getrouwd en heeft twee volwassen kinderen.