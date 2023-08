Daghoroscoop 11 augustus - Sterrenbeeld Weegschaal: Wees blij met wat je hebt!

VANDAAG JARIG

Probeer meer geduld op te brengen voor familieleden die in een fase van hun leven verkeren waarin ze alles in twijfel trekken en anders zien dan jij. Als dat tot ruzie leidt zal het langer duren, met name pubers kunnen korte lontjes hebben. Laat het je vooral niet uit de slaap houden.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Neem voorzorgsmaatregelen bij alles wat je doet. Als gevolg van haast of zorgeloosheid kunnen onaangename incidenten ontstaan. De kosmos raadt jou aan taken af te maken en aan verplichtingen te voldoen en niet met iets nieuws te beginnen.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Activiteiten kunnen op teamwerk of een gezelschap gericht zijn al zul je daar zelf niet gelukkig mee zijn. Concentreer je op jouw werk, neem commentaar niet te zwaar op en laat je niet tegen de haren in strijken. Overdrijf niet met sporten.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Rustig blijven kan moeilijk worden. Richt jouw aandacht op zaken die jou inspireren anders is de kans groot dat je jouw kalmte verliest. Heroverweeg jouw prioriteiten als de werklast zowel thuis als op het werk blijft toenemen.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Een aangeboden baan kan geweldig klinken maar om de een of andere reden zie je er niets in. Luister liever naar jouw hart dan naar jouw hoofd. De situatie kan verwarrend zijn en je in conflict brengen met beminden. Bespreek het rustig.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Het kan nodig zijn om de broekriem wat aan te trekken, zeker als je wil sparen voor de oude dag. Research kan winst opleveren en zelfs tot een doorbraak leiden. Een reorganisatie of iemands ontslag kan in jouw voordeel zijn.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Problemen met een partner (privé of zakelijk) moet je oplossen teneinde latere juridische procedures te voorkomen. Ga op zoek naar een mediator als je het niet vriendschappelijk kunt regelen en sta open voor samenwerking.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Er kan zich geleidelijk een grote behoefte aan verandering manifesteren maar als jij ervoor zorgt dat je het druk hebt kun je onwelkome invloeden weerstaan. Probeer blij te zijn met wat hebt; van snelle actie krijg je spijt.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Een toevallige ontmoeting kan jou in beroering brengen . Zorg dat je telefoonnummers uitwisselt. Of een oude vriend duikt op uit het niets en neemt jou mee naar een nieuwe bestemming. Raak de weg niet kwijt door onoplettendheid.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Jij kunt onrustig zijn; je wilt iets nieuws en fris in jouw leven brengen. Kleine veranderingen doorvoeren in jouw dagelijkse routine kan al verschil maken. Zet ook jouw gezin eens iets anders voor dan steeds dezelfde kost.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Gebruik de ochtend om orde op zaken te stellen, afspraken te maken en jouw agenda overzichtelijk te houden. Verruim de geest door deel te nemen aan een filosofisch debat of te studeren. Je kunt een gesprek verkeerd begrijpen.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Grijp een kans om jouw originele ideeën naar voren te brengen en te tonen dat je onconventioneel kunt denken. Onverwachte aspecten kunnen zich spontaan voordoen en je eraan herinneren dat dingen niet altijd volgens plan verlopen.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Een goed moment om jezelf te verwennen, maar denk ook aan de behoeften van jouw partner. Doe iets aardigs om jouw liefde te tonen, dan krijg je ook zelf een prettig gevoel. Kleed je met zorg want jij kunt in de spotlights terecht komen.

