Praat mee: Onbevoegden voor de klas, goed idee?

Al jaren is er een lerarentekort. Daarom is het Noodplan Lerarentekort uit 2020 ingevoerd in Amsterdam als tijdelijke oplossing. Hierbij worden er vaker onbevoegde professionals voor de klas gezet. Volgens het BBO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen in het primair onderwijs, moet het onderwijs meebewegen met de maatschappelijke en stedelijke ontwikkelingen.

Wisselende professionals

In plaats van bevoegde leraren zullen er vaker ’wisselende professionals’ voor de klas komen staan. Hierbij kun je denken aan kunstenaars, accountants of musici, schrijft het Parool. Wel zal er een bevoegde leraar aanwezig zijn, om de les te coördineren. Met dit systeem hopen scholen de werkdruk van leraren te verlichten en het makkelijker te maken om lessen voor te bereiden. De onderwijsinspectie benadrukt dat dit een tijdelijke oplossing zal zijn, maar het is niet bekend hoe lang dit zal duren.

De onderwijsvakbond AOb is het niet eens met de plannen van het BBO. Daarom houden zij aankomende vrijdag een manifestatie tegen de plannen van het BBO. Veel onderwijzers zullen gaan demonstreren. Thijs Roovers van het AOb vertelt het volgende tegen RTL Nieuws: „Onderwijs is niet het geven van losse vakken, maar onderwijs is een totaalpakket. Op de basisschool leer je met elkaar omgaan en dat doe je de hele dag. Dat moet je laten begeleiden door een professional, door een bevoegde.”

Praat mee

Wat vind jij? Vind jij het een goed idee om vaker onbevoegden voor de klas te zetten? Of vind jij dat er enkel les gegeven moet worden door bevoegde leerkrachten, ondanks het lerarentekort? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Reactie

Juffrouw Loes vindt dat een leraar het hart van het onderwijs is.

Grubbie benadrukt dat het alternatief is dat klassen naar huis gestuurd moeten worden.

Eva vraagt zich af of je dit wel moet willen voor je kind.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.