VROUW kerstmenu 2021 Marjoleins hoofdgerecht met kerst: pasta camembert

’Ik maakte dit gerecht vorige week bij wijze van proef en mijn eigen kinderen sprongen bijna uit elkaar van geluk. En mislukken kan het al helemaal niet!’ Ⓒ Madelief van de Beek

Ik heb er nog best lang over nagedacht; een eenvoudig hoofdgerecht dat kinderen ook lekker vinden. Even twijfelde ik over kip, maar dat hadden we vorig jaar ook al. In een reclamebrochure van Aviko kwam ik een leuk recept tegen van gehaktbrood gevuld met cranberriecompote. Beter goed gejat dan slecht bedacht natuurlijk. Maar met het debacle van die ene dieetgoeroe die beschuldigd werd van plagiaat in het achterhoofd, vond ik toch dat ik dat niet kon maken. En toen dacht ik ineens: pasta!