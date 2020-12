Daghoroscoop 1 december

VANDAAG JARIG

Met Neptunus in uw teken zult u liefst op of aan het water wonen: de zee, een meer of rivier. U zult uw huis ook willen gebruiken als locatie voor meditatie of spirituele bijeenkomsten. U kunt aan het licht brengen wat verborgen is; er zullen derhalve in 2021 onthullingen worden gedaan.

RAM

De weg van de minste weerstand kiezen kan uw natuurlijke reactie zijn als anderen klagen dat u te veel achterhoudt en moeilijk te peilen bent. Ontvankelijk blijven is het beste. Tracht u niet te laten afleiden en blijf uzelf.

STIER

Mensen met machtige posities zijn waarschijnlijk op uw hand waardoor u een deal kunt sluiten of een rechtszaak overleven. Een partnerschap kan zeer voordelig uitpakken als u in de modebranche werkt. Uw ontwerp kan een hype ontketenen.

TWEELINGEN

Op verantwoorde wijze op uw strepen staan zal u de lof van uw baas bezorgen. Elke verbetering op het werk zal gunstig uitpakken; als de sfeer harmonieus is zal het geen moeite kosten wat schoonheid toe te voegen.

KREEFT

Het kan langer duren dan verwacht om de laatste hand te leggen aan een contract. Ook telefoongesprekken zullen u niet veel verder brengen. Bedenk een succesvoller aanpak. Misschien kunt u inspiratie putten uit een lezing of oproep.

LEEUW

U krijgt te maken met een onverwachte verplichting of plannen moeten veranderen. Thuis werken zal bevredigend zijn en maakt het mogelijk de kost te verdienen met iets wat u graag doet. Bedenk eens welke baan u gelukkig zou maken.

MAAGD

Rangschik uw paperassen; rommel kan tot gevolg hebben dat brieven, verslagen of telefoonnummers verloren gaan en u later veel tijd kwijt bent met zoeken. U kunt ook een achterstallige rekening vinden die u dringend moet betalen.

WEEGSCHAAL

Als u de inkopen voor Sinterklaas al hebt gedaan, kunt u nu vast met de kerstcadeautjes beginnen. Lees en bestudeer advertenties en folders en bedenk het ideale geschenk voor een ieder die een speciale plaats in uw leven inneemt.

SCHORPIOEN

Juist als u probeert praktisch te zijn kunt u een domme fout maken of iets verkeerds zeggen en uzelf in verlegenheid brengen. Een vriend kan u verrassen met een liefdesverklaring, maar dat zal niet meer zijn dan een opwelling.

BOOGSCHUTTER

Blijf u keurig gedragen, ook als andere mensen verkiezen zich te misdragen. Leg vulgaire aspecten van het leven naast u neer en probeer in balans te blijven. Naarmate u minder tegenstand biedt, ontstaat minder vijandigheid.

STEENBOK

Emoties kunnen elke vorm van communicatie beïnvloeden. Een misverstand dat gisteren ontstond kan worden rechtgezet. Een goed onderzochte zakelijke deal zal een succes blijken. Aantrekkelijke mensen zullen uw pad kruisen.

WATERMAN

Blijf uit de buurt van chaotische lieden en rommelige situaties. Uw werkplek kan behoefte hebben aan een grondige schoonmaakbeurt na een drukke periode. Doe uw best een positieve omgeving te creëren voor collega’s en klanten.

VISSEN

Machtige vrienden kunnen uw denken beïnvloeden en zelfs doen afwijken van hetgeen u gelooft. Voor succes moet u echter de eigen idealen trouw blijven en op uw intuïtie vertrouwen. Volg een cursus mode, toerisme of kunstgeschiedenis.