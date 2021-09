Daghoroscoop 28 september - Maak de juiste keuzes, Schorpioen

VANDAAG JARIG

Jouw liefdeleven zal gedijen, ondanks de minder gelukkige omstandigheden die de kosmos voor je in petto heeft. Leef gewoon jouw leven en de planeten zullen je met rust laten. Als je er goed uitziet, zal je partner je toegewijd blijven. Zorg goed voor je lichaam en vooral voor je voeten.

RAM

Kijk in tijdschriften of naar tv-programma’s over het mooier maken van een huis als je op zoek bent naar ideeën om jouw inrichting eigentijdser te maken. Besef daarbij dat het huis een dagelijks centrum moet zijn van activiteiten en ontspanning.

STIER

Zet je verstand op scherp; verdiep je in details die je tot nu toe hebt verwaarloosd. Houd er rekening mee dat je langer van huis kunt zijn dan anders, of het nu een reis betreft of pech. Laat tot je doordringen wat er staat als je leest.

TWEELINGEN

Als er extra geld op je rekening binnenkomt, heb je dat te danken aan je harde werken. Ook een langdurig project of contract kan dividend opleveren. Het zal zijn waarop je hebt gerekend en je kunt dan ook tevreden zijn.

KREEFT

In tegenstelling tot gisteren ben je fit en kun je alles aan. Jouw positieve instelling zorgt ervoor dat alles wat je doet efficiënt verloopt. Je organisatietalent stelt je in staat een complex project tot een goed einde te brengen.

LEEUW

Zorg ervoor dat je leven goed georganiseerd is. Het is een geschikt moment om een stevig fundament te leggen voor de toekomst. Beperk je tot hetgeen essentieel is en blijf daarbij realistisch. Geef huis en gezin prioriteit en steun.

MAAGD

Gezamenlijke inspanning is van groter belang dan individuele daadkracht. Groepen die een sociale of politieke agenda hebben, kunnen een sterke en langdurige invloed hebben op gebied van cultuur, educatie of milieu.

WEEGSCHAAL

Je zult geen twijfel koesteren omtrent je werk of deskundigheid. Prijs vol vertrouwen jouw goederen of diensten aan. Anderen zijn bereid in je denken mee te gaan. Je maakt kans op een positie met meer verantwoordelijkheden.

SCHORPIOEN

Hoe oud je ook bent, je bent nooit te oud om iets nieuws te leren. Inspiratie op bepaald terrein kan je motiveren om verder aan jouw educatie te werken, zodat je uiteindelijk jouw droombaan zult veroveren. Maak de juiste keuzes.

BOOGSCHUTTER

Een prima periode voor therapeutische sessies als je analytisch en nadenkend bent ingesteld. Onderschat niet hoe waardevol een professioneel oor kan zijn, al denk je alles alleen te kunnen. Stel je leven positief bij.

STEENBOK

Anderen kunnen humeurig zijn, maar de kosmos is je vriendelijk gezind. Er schijnt een speciaal licht op jouw persoonlijke en professionele relaties. Span je in voor eensgezindheid en bespreek wederzijdse belangen met je partner.

WATERMAN

Plotselinge technische problemen kunnen aanpassingen vereisen en tot onrust en frustratie leiden. Voel je niet schuldig als je ’nee’ moet zeggen als de druk toeneemt om meer tijd te besteden aan een groepering of vereniging.

VISSEN

Zelfs als je eigen baas bent, kan onrust of stress tot verwarring en nervositeit zorgen. Probeer de nadruk op ontspanning te leggen en zet je energie constructief in. Pak je werk eens anders aan om geconcentreerd te blijven.

