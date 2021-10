Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & opinie ’Nog zoveel jaren te gaan en niet meer vrijen, is wel erg veel gevraagd’

Door Jeffrey Wijnberg Kopieer naar clipboard

„Toch zijn de reacties op een seksloze relatie nogal uiteenlopend: de één regelt een (geheim) vrij-vriendje of vriendinnetje, de ander is gewoonweg opgelucht dat het er niet meer van hoeft te komen.”

Als je aan het begin van de relatie iedere keer dat je seks hebt gehad, één euro in een potje zou doen en na tien jaar iedere week dat je geen seks hebt gehad één euro uit het potje zou halen, dan heb je na 15 jaar relatie een leeg potje. En dat is, meer dan ééns, het breekpunt in de relatie.