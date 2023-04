Zarah (32): ’Die ene hete Koningsdag vergeet ik nooit meer…’

Warm

„Ik vind het echt een van de leukste dagen van het jaar, al sinds ik het me kan herinneren. Vroeger zat ik altijd met mijn ouders op een kleedje op de vrijmarkt, wat extra zakgeld bij elkaar te verkopen. En zeven jaar geleden eindigde ik ook op een kleedje, alleen dan om te vrijen met een wildvreemde gast. Ik krijg het nog warm als ik eraan denk.

Ongelooflijk druk

Ik ben normaal gesproken helemaal niet van de one-night stands. Ik heb altijd langere relaties gehad en ben daarin dan heel trouw. Vijf jaar geleden was ik net weer single toen ik met een grote groep vrienden Koningsnacht vierde. Het was ongelooflijk druk in de stad en we liepen van kroeg naar kroeg. Iedereen was dronken of minstens flink aangeschoten. Een vriendin had ons allemaal een schminkstift gegeven, waar we iedereen een vlaggetje mee op het gezicht tekenden.

Vlaggetje?

Toeristen vonden het allemaal geweldig. Iedereen was in zo’n opperbeste stemming; ik vind de stad dan altijd net één groot festival met oranje feestvierders. Ik was er heel druk mee, met die schminkstift. Toen er plotseling een heel knappe vent voor me stond, aarzelde ik geen moment. ’Vlaggetje?’ vroeg ik, terwijl ik de stift omhooghield. Hij keek me aan en toen viel de ondeugende twinkeling in zijn ogen me op.

Lef

Soms heb je dat met iemand, dat je direct een seksuele spanning voelt. Vaak is dat dan van één kant en doe je er niets mee; ik heb het bijvoorbeeld regelmatig in de supermarkt met een lekkere vader of zo’n sportschooldude. Dit keer deed ik er wel iets mee. Waar mijn lef vandaan kwam, weet ik nog steeds niet, maar ik trok hem naar me toe en zoende hem op zijn mond.

#metoo

Veel meer #metoo kun je het niet krijgen natuurlijk, alleen deze man zoende hartstochtelijk terug. Ik zag een van mijn vriendinnen vreselijk in de lach schieten. Het moet ook een raar gezicht zijn geweest; ik in een innige tongzoen met een man die pas net kwam aanlopen. De zoen smaakte naar meer.

Seks

We bleven vanaf dat moment om elkaar heen draaien. De sfeer werd zo broeierig dat ik nog maar aan één ding kon denken: ik wilde seks met deze man. Een van mijn beste vriendinnen had een studiootje vlakbij de plek waar we aan het stappen waren. ’Loes, mag ik even je sleutel lenen’, vroeg ik haar, met een veelbetekenende knipoog. Loes wist meteen hoe laat het was. Ze gaf me haar sleutel en wij vertrokken.

Onwennig

Tien minuten later waren we bij Loes binnen. Ik wilde het niet in haar bed doen, dat vond ik te ver gaan. Ik duwde de man, van wie ik zijn naam nog steeds niet wist, op de grond, op het grote kleed. Daar hadden we seks. Waar het vaak onwennig voelt met iemand waar je nog nooit seks mee hebt gehad, liep deze vrijpartij van een leien dakje. Misschien ook omdat we gedronken hadden. Het kwam allemaal heel professioneel over, vond ik. Wel zat overal rood-wit-blauwe schmink. Hij had me oraal bevredigd, dus ook daar, zag ik later.

Condooms

Het was heerlijk, ondanks dat ik niet ben klaargekomen. Hij wel en goed ook. Gelukkig had Loes me nog snel in mijn oor gefluisterd waar ze de condooms bewaarde. Zo snel als we binnen waren, zo snel vertrokken we ook weer. Nagloeiend van opwinding, stortte ik mezelf weer in het feestgedruis. ’Het kleedje’ is nog steeds een gimmick in onze vriendenkring.

Grappig

De man en ik hebben de rest van de avond nog enorm aan elkaar lopen plukken, maar daarna gingen we ieder onze eigen weg. Ik heb zijn nummer nog wel in mijn telefoon gezet, maar nooit meer gebeld. Het was goed zo. Ik denk dat ik pas na een uur zijn naam vroeg. Willem, heette hij, net als de Koning. Ook dit jaar is de anekdote weer uitgebreid verteld op Koningsdag. ’Zarah deed het op Konigsdag op een kleedje met Willem.’ Het blijft grappig.”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Namen zijn gefingeerd.

