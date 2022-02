Wat is endometriose en hoe herken je de symptomen?

Wat is endometriose?

Endometriose is een chronische ziekte waarbij weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies ook buiten de baarmoeder voorkomt. Tijdens de menstruatie wordt het baarmoederslijmvlies in de baarmoeder elke maand afgebroken en opgeruimd. Nap: „Bij endometriose komt dit slijmvlies-achtige weefsel dus ook buiten de baarmoeder voor. Hier wordt het slijmvlies eveneens elke maand afgebroken, alleen kan het bloed niet naar buiten. Hierdoor komt het terecht in bijvoorbeeld de buikholte, darmwand of op de eierstokken, maar ook op andere plaatsen in en buiten de buik. Dit kan voor ontstekingen en verklevingen zorgen, waardoor vrouwen maandelijks of zelfs chronisch veel pijn ervaren.”

Bij sommige vrouwen kan endometriose de vruchtbaarheid beïnvloeden. „Als je kijkt naar de vrouwen die verminderd vruchtbaar zijn, is te zien dat 20 tot 50 procent van deze vrouwen endometriose heeft. De precieze oorzaak is nog niet bekend, maar er zijn wel een aantal verklaringen. Verklevingen rond de eierstokken kunnen ervoor zorgen dat de eicel en zaadcel elkaar niet tegenkomen. Ook het milieu in de buik kan door endometriose minder gunstig zijn, hierdoor kan de innesteling van het embryo verstoord worden. We denken dat de kwaliteit van de eicel ook verminderd kan zijn, maar dat hoeft niet altijd. Endometriose kan de vruchtbaarheid beïnvloeden, maar het staat niet per se gelijk aan onvruchtbaarheid”, aldus hoogleraar Nap.

Hoe herken je de symptomen van endometriose?

Endometriose komt voor bij vrouwen in hun vruchtbare levensjaren. Meestal wordt het pas na jaren ontdekt. Endometriose wordt meestal laat vastgesteld, omdat er nog weinig over bekend is en vrouwen denken dat de pijn ’gewoon’ bij de menstruatie hoort.

De klachten zijn afhankelijk van de plaats van de endometriose. Soms komt het ook voor dat vrouwen helemaal geen klachten hebben. Nap: „Het is met name pijn die gerelateerd is aan de menstruatie, maar je kunt ook pijn ervaren tijdens het vrijen, plassen of de ontlasting. Sommige vrouwen ervaren ook extreme vermoeidheid of pijn in hun benen en rug. De pijn begint meestal voorafgaand aan de menstruatie, maar bij extreme verklevingen kan de pijn ook chronisch worden.”

Wat is de oorzaak van endometriose?

Volgens hoogleraar Nap is de oorzaak van endometriose nog onbekend, maar zijn er wel verschillende theorieën. „Er is een sterk vermoeden dat het genetische oorzaken kan hebben. Vrouwen met een moeder of zus met endometriose hebben een verhoogd risico om het te krijgen. Ook is er de theorie over ’retrograde menstruatie’. Tijdens de menstruatie komt er dan baarmoederslijmvliesachtig weefsel via de eileiders in de buikholte. Uiteindelijk kan het zich daar ontwikkelen tot endometriose.”

President Macron maakte deze week bekend dat Frankrijk twintig miljoen euro uittrekt voor onderzoeken naar de oorzaken van endometriose. Zou de Nederlandse regering hier ook een actieplan voor moeten maken? „In Nederland is het niet gebruikelijk dat er vanuit de regering zulk soort stappen worden genomen, maar ik was wel heel enthousiast toen ik het nieuws uit Frankrijk hoorde. Er komt nu meer aandacht en begrip voor het probleem. Het is niet normaal om extreme pijn te ervaren tijdens je menstruatie. Vrouwen die ermee kampen moeten zich soms elke maand ziekmelden. Het is een maatschappelijk probleem en het is heel goed dat hier nu meer aandacht voor komt.”

Hoe kun je endometriose behandelen?

Endometriose is een chronische ziekte, maar je kunt het wel onderdrukken. „We beginnen met medicijnen en hormonen om de menstruatiecyclus te onderdrukken. Meestal wordt eerst de pil aangeraden, daarna kijken we verder. Soms geven we ook een hormooninjectie waarmee de activiteit van de eierstokken helemaal wordt onderdrukt. Wanneer de pijn chronisch is, kiezen we soms voor een operatie. Een belangrijk nadeel daarvan is dat endometriose een chronische ziekte is. Het weefsel zal dus weer teruggroeien.”

Meer weten over endometriose?

