Boswachter Hanne: Dan zal er een hoop irritatie verdwijnen

Hanne: „Mensen hebben de natuur sinds corona ’herontdekt’. Hierdoor zijn er momenteel veel meer mensen in de bossen te vinden. Men beseft hoe belangrijk de natuur is en het belang van het onderhouden van deze gebieden. Toch zie je ook dat mensen sneller even de hond gaan uitlaten en als deze van het pad afwijkt, kan er overlast ontstaan. Veel mensen weten het niet, maar als een hond losloopt en zijn geur achter laat, kunnen bijvoorbeeld reeën of vogels die op de grond hun nest hebben angstig worden. Hierdoor rennen ze weg en lopen zichzelf letterlijk dood. Het verstoren van natuur in elke gradatie vind ik wel echt de grootste overlast. Als er wordt uitgelegd waarom een hond niet mag loslopen, wordt er veelal met begrip gereageerd.”

Vrijwilligers

„Het zou superfijn zijn als er meer geld wordt vrijgemaakt voor BOA’s (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren, red.). Vaak moet één BOA te grote gebieden onderhouden, waardoor het niet altijd even gemakkelijk is om de rust te handhaven. Elk gebied heeft zijn eigen regels die wel worden aangegeven met bordjes, maar mensen zijn vaak met totaal andere dingen bezig en hebben het niet in de gaten. Daarom hebben wij ook zoveel baat bij vrijwilligers. In 2014 deden wij een oproep voor vrijwillige BOA’s. Er kwamen meer dan honderd reacties. We hebben een team samengesteld dat vandaag de dag nog steeds rondloopt in de bossen. Ze treden op als gastheren/gastvrouwen en houden toezicht. Als je zichtbaar bent, gaan mensen zich ook meer aan de regels houden.”

„Iedereen beleeft de natuur op zijn eigen manier; of dit nou wandelen, fietsen, hardlopen, de hond uitlaten, mountainbiken of paardrijden is; men moet rekening houden met elkaar. In sommige gebieden moeten de paden tussen al deze partijen worden gedeeld, maar er komen bijvoorbeeld ook steeds meer mountainbikepaden bij. Er is nog veel overlast van bezoekers die hier bewust punaises of ijzerdraad op het pad gooien. Misschien komt dit door de irritatie die is ontstaan toen er nog weinig echte mountainbikepaden waren en mountainbikers dus op de wandelpaden gingen fietsen. Nog steeds gebeurt dit, net als dat er wandelaars op de fietspaden lopen. Als we meer respect hebben voor elkaars natuurbeleving en ons houden aan de regels zal er een hoop irritatie verdwijnen.”

Te gast

„Of mensen moeten gaan betalen voor een bos of recreatiegebied… Je gaat dan waarschijnlijk wel zien wie er echt van de natuur houdt of alleen maar de hond wil uitlaten. Maar wat ik net al zei: ’Iedereen beleeft de natuur op zijn/haar eigen manier. En dat is belangrijk, want als je van de natuur houdt, voel je pas de noodzaak om de natuur ook te beschermen. Iets wat hard nodig is!”

„En dan besef je misschien beter dat het de terreineigenaar ook geld kost om deze gebieden te onderhouden. De zieke bomen worden niet vanzelf weggehaald, net als het afval dat langs de weg ligt. Het zou fijn zijn als mensen zich bewuster worden van de schoonheid van de natuur, en die respecteren door de regels na te leven. Dan kunnen we er allemaal van blijven genieten!”