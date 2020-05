‘Wees gewaarschuwd: er komt een pornoverslavingsboom’

In de podcast ‘Zo doet zij dat’ spreekt Vrouw-redacteur Sabine Leenhouts met inspirerende vrouwen die haar door de crisis heen helpen. In deze aflevering: hoe houd je het binnenshuis gezellig als je continu op elkaars lip zit? En hoe is het voor een mens om zo weinig fysiek contact te hebben?

Luister de podcast hier, hieronder of via Spotify:

Naast een babyboom en een scheidingsboom verwacht de seksuologe na de lockdown ook een pornoverslavingsboom. „Porno kijken is een prettige afleiding, maar het brein raakt verslingerd aan de dopamine die vrijkomt. Het is net zo heftig als een alcohol- of drugsverslaving, maar het probleem komt niet voldoende onder de aandacht.”