Daghoroscoop 6 september - Durf nee te zeggen, Stier!

VANDAAG JARIG

Jouw liefdeleven wordt bepaald in het 7e huis van jouw horoscoop en dat staat stevig op z’n grondvesten. Dat is te danken aan Neptunus, die al jaren zijn kracht stopt in deze sector. Het wordt een mooi jaar voor liefde, dat is duidelijk. Vrijgezellen krijgen een relatie; een huwelijk is waarschijnlijk.

RAM

Regel problemen met naasten. Je bent nu in een tolerante stemming en daardoor beter in staat te luisteren dan anders. Neem afstand van mensen die te veel invloed hebben op jouw doen en laten. Werk plannen uit voor je ze presenteert.

STIER

Zet de kwaliteit van je eigen leven bovenaan je prioriteitenlijst. Durf “nee” te zeggen op verzoeken die te veel van je eisen en kap met iets wat te zeer ingrijpt in jouw leven. Probeer vrienden te blijven als je besluit te breken met je geliefde.

TWEELINGEN

Er komt het meeste uit je handen als je alleen werkt. Praat pas over toekomstplannen als je je ideeën hebt uitgewerkt. Je gedachten kunnen afdwalen naar iemand met wie de relatie is verbroken. Wees realistisch over je beperkingen.

KREEFT

Een betere doelgerichtheid zal je assertiever maken. Een kwestie over een verzekering moet goed geregeld worden, dus leg je er niet bij neer als je niet krijgt wat je toekomt. Schuif een relationeel probleem niet onder het tapijt.

LEEUW

Je hebt geen andere mensen nodig om gemotiveerd en geïnspireerd aan de slag te gaan. Wees eerlijk, maar blijf aardig tegen iemand die zich in de nesten heeft gewerkt. Glimlach en doe er het zwijgen toe als mensen vrijpostige vragen stelen.

MAAGD

Doe je best om een verzoening tot stand te brengen als je spijt hebt van het verbreken van een relatie. Wees extra tactvol onder collega’s en uit geen beschuldigingen. Iemand die zich in het nauw gedreven voelt kan lelijk naar je uithalen.

WEEGSCHAAL

Zorg voor een spaarpotje, ook al verdien je goed. Besef dat het tijd kost om het geld dat je uitgeeft weer aan te vullen. Sluit een goede verzekering af als je op reis gaat. Bel meteen een reparateur als er in huis iets misgaat.

SCHORPIOEN

Er wacht je veel goeds, maar ga niet op je lauweren rusten. Houd rekening met een directe confrontatie; wat je wordt meegedeeld kan je naar lucht doen happen. Geloof niet alles wat je hoort. Een deal kan extra geld in het laatje brengen.

BOOGSCHUTTER

Kom op adem. Vraag je eens af hoe jij je zou voelen als je in de schoenen van jouw partner stond en neem die vraag serieus. Doe zelf wat je een ander niet durft toe te vertrouwen. Jouw tempo zal in de loop van de week toenemen.

STEENBOK

Een probleem is minder onoplosbaar dan je denkt. Organiseer je leven zo dat je de baas blijft over jouw eigen tijd. En kies prioriteiten. Iemand op wie je een oogje hebt, kan ineens bellen of appen. Luister ook je voicemail af.

WATERMAN

Probeer je baas te overtuigen van een nieuwe werkwijze waarover je goed hebt nagedacht. Spreek af met vrienden als de werkdruk niet al te groot is en ga shoppen om de perfecte outfit te vinden voor een naderend feest.

VISSEN

Maak plannen voor een familiesamenzijn. Geliefden betekenen veel voor je, maar dat maak je hen niet altijd even duidelijk. Bedenk een klein geschenk, dat liever persoonlijk dan kostbaar is, voor alle aanwezigen.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.