Dorenda (61): Neem vrouwen in de overgang serieus!

Gynaecologen maken alle belangrijke mijlpalen in het leven mee: geboortes en zwangerschappen maar ook slechtnieuwsgesprekken. Dorenda van Dijken (61) werkt in het OLVG in Amsterdam en breekt een lans voor vrouwen in de overgang. Ze is getrouwd en heeft een samengesteld gezin met vier volwassen kinderen.