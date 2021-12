Daghoroscoop 10 december - Zorg voor rust, Weegschaal

VANDAAG JARIG

Hoewel het geen jaar voor een huwelijk of serieuze relatie lijkt te worden, is het wel een prima jaar voor leuke affaires. Vrijgezellen zullen niet de dringende behoefte voelen te nestelen en zullen bij voorkeur daten met mensen die evenmin staan te trappelen om in het bootje te stappen. Geniet maar.

RAM

Stel je niet zo onverzettelijk op; mensen gaan je mijden als je alleen aan jezelf denkt. Ga langs de zijlijn staan als een machtsstrijd op gang komt waarvan je financieel beter zou kunnen worden. Toekijken kan belangrijker zijn dan leidinggeven.

STIER

Als je bereid bent op te komen voor je principes schoffelt men je niet onder. Je kunt verkeerd kiezen als jouw denken getroebleerd is door te veel emoties. Houd mensen op afstand die bereid zijn over lijken te gaan om een doel te bereiken.

TWEELINGEN

Vertrouw op je intuïtie om je uit een netelige situatie te redden. Kies in geval van twijfel voor datgene waarmee je je op je gemak voelt. Sta op je strepen als het om eigendommen gaat; iemand kan zijn macht misbruiken.

KREEFT

Jouw creativiteit kan ontvlammen en wat je uitstraalt zal anderen inspireren. Laat je niet lam slaan door gebrek aan zelfvertrouwen. Neem les als je wilt gaan schilderen, zingen , schrijven of acteren; je natuurlijk talent zal je verrassen.

LEEUW

Je steekt goed in je vel en zult genoeg energie hebben om een fikse klus te klaren. In een gesprek over geld kun je aan het langste eind trekken. Je bent ambitieus; anderen kunnen niet om je heen. Wel kun je egocentrisch overkomen.

MAAGD

Probeer wensen op het persoonlijke vlak nu te realiseren. Potentieel ben je in staat veel geld te verdienen. Vertrouw degenen die aan de touwtjes trekken; ze staan achter je. Negeer jaloezie, maar beteugel je heerszucht.

WEEGSCHAAL

Spanning escaleert als je niet naar je lichaam luistert. Zorg voor rust. Terwijl anderen je als een bron van kracht zien kun je je uitgeput en mismoedig voelen. Een goede nachtrust kan genoeg zijn om je balans te herstellen.

SCHORPIOEN

Een collega kan een waardevol advies geven, zeker als deze in dezelfde sector werkt. Voorkom dat het anderen opvalt als op de werkvloer een romance ontstaat, want dan wacht je ellende. Acteurs kan een glansrol worden geboden.

BOOGSCHUTTER

Maak af wat vertraagd werd nu het eind van de werkweek nadert. Probeer niet alles alleen te doen en treed niet bazig op, ook al ben je de baas. Voorkom een potentiële machtsstrijd; met samenwerking bereik je meer.

STEENBOK

Omstandigheden kunnen je tot moeilijke keuzes dwingen. Zware plichten staan ongecompliceerd plezier in de weg. Je geweten kan opspelen. Financiën lijken te wankelen en het lijkt verstandig om vanavond thuis te blijven.

WATERMAN

Je zult veel willen doen als je fit bent. Tracht naast je werk, je huis vast voor te bereiden op de komende feestdagen. Maak de logeerkamer in orde. Gedraag je niet egoïstisch; sta naasten toe dingen op hun manier te doen.

VISSEN

Focus op het hier en nu; je hebt voor Kerstmis nog veel te doen. Probeer collega’s die teleurstellen door hun gebrek aan inzet, te motiveren, maar laat gebrek aan vooruitgang niet te veel gewicht in de schaal leggen. Word niet boos.

