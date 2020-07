’Ik zit op een stoepje en stamel wat over infarcten en dotteren’

Ⓒ BSIP / Hollandse Hoogte

Uit een peiling van de Hartstichting blijkt dat er nog steeds onvoldoende kennis en beschikbaarheid is over AED’s (Automatische Externe Defibrillator). Elke week krijgen ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Reanimatie binnen 6 minuten vergroot de kans op overleving. Dat een dergelijke aanval op je hart in een klein hoekje zit weet VROUW-collega Marjolein en daarom herplaatsen we haar artikel. Zij dacht dat haar man zat te zeuren over keelpijn en adviseerde een aspirientje. Maar hij bleek een hartinfarct te hebben…