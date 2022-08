Lieke (38): ’Naakt recreëren geeft het ultieme gevoel van vrijheid’

„Vakantie vieren op de naturistencamping is als een gewone vakantie, maar dan nóg comfortabeler. Je staat naakt op en kan meteen je baguettes halen zonder je druk te hoeven maken over wat je aan moet. Naakt recreëren geeft het ultieme gevoel van vrijheid; je kan helemaal jezelf zijn. Iedereen heeft imperfecties. De sfeer is daardoor gemoedelijk en respectvol. Voor veel mensen voelt dat als thuiskomen.”

Feest

„Voor mij is het mijn dagelijks leven; de camping is mijn thuis en die van mijn hele familie. In de jaren 80 werd mijn oma Nelleke verliefd op het terrein, waar toen alleen nog een schapenschuur stond. Samen met mijn opa Benk begon ze de camping, die mijn ouders en oom daarna jaren hebben gerund. Ik kwam hier al als zesjarig meisje. Sindsdien voelde elke zomer als één groot feest; altijd vermaak, genoeg vriendjes en vriendinnetjes én een eigen zwembad. Al was het soms ook eenzaam: aan het eind van de zomer als de vakantiegangers weer naar huis gingen bleven wij achter.”

Droom

„Hoe fijn ik het ook had, ik verwachtte niet hier voor altijd te blijven. Ik ging studeren in Nederland, reisde veel en woonde een tijd in Thailand waar mijn dochter is verwekt. Toen mijn relatie met haar vader strandde, voelde ik ineens heel sterk waar mijn hart lag: in Frankrijk, op de camping. Nét op dat moment wilde de tweede generatie het stokje overdragen en zo kwam alles samen.

Nu run ik de camping met mijn broer en neef. Ook mijn huidige partner draait volledig mee: hij kwam hier werken als vakantiekracht, maar ik heb hem veroverd en hij is nooit meer weggegaan, haha! Inmiddels zie ik mezelf hier oud worden, net als mijn oma. Zij is 90 en ziet haar levenswerk bloeien, hoe mooi is dat! Mijn kinderen hebben het net zo fijn op de camping als ik vroeger. Op een dag hoop ik dat zij het stokje willen overnemen.”

Meer VROUW

