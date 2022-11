Nienke gaat naar Qatar: ’Snap ook niet waarom voor dit land is gekozen’

WK voetbal

Bijzondere week voor kersverse vader Nathan Aké: ’Gelukkig was ik bij de geboorte’

Het is een heel bijzondere week geweest voor Nathan Aké, die afgelopen weekeinde papa werd van een dochter, maar zich maandag moest melden in Zeist en een dag later het vliegtuig instapte voor het WK in Qatar. Het gaat misschien wel vijf weken duren – als de Nederlandse WK-missie inderdaad zo goed v...