’Mijn dochter (4) vindt het vreselijk op de bso’

„Mijn dochter raakt enorm overstuur als ze naar de bso moet”, schrijft VROUW-lezeres Lisanne. „Ze is 4 en gaat sinds twee weken naar school en daarnaast drie middagen per week naar de bso. Op school lijkt het op zich prima te gaan, maar de bso vindt ze vreselijk.”

„Ze blijft maar roepen dat ze niet wil en dat ze het er stom vindt. Ik vraag me af waar dit vandaan komt: zijn het misschien te veel veranderingen in één keer nu ze ook sinds kort voor het eerst naar school gaat? Is dit een fase? Of kan er meer aan de hand zijn?”

Veel verandering

Voor het eerst naar school én drie keer per week naar de bso: ja, dat is inderdaad best veel verandering in één keer, zegt ontwikkelingspsycholoog Anoek Drieman. „Alleen naar school gaan is voor jonge kinderen al een heel grote overgang. Alles is nieuw, ze moeten in een groep functioneren, krijgen een nieuwe leerkracht tot wie ze zich moeten verhouden en moeten wennen aan de regels die gelden op school. Daar komt in het geval van die meisje ook de bso bij, met nog meer verschillende gezichten, andere leidsters en een andere omgeving. Dat kost veel energie.”

Onveilig

„Onbekend maakt onduidelijk voor jonge kinderen, en staat daarmee inherent aan onveilig. Dat klinkt heftig, maar het houdt vooral in dat een kind echt tijd nodig heeft om vertrouwd te raken met de nieuwe situatie. De een lukt dat na een paar weken, maar de ander heeft zeker tot de herfst- of zelfs kerstvakantie nodig om in een nieuw ritme te komen, goed te slapen en zichzelf weer te worden.”

„Tot die tijd grijpen kinderen terug naar dat wat ze veilig vinden”, vervolgt Drieman. „Je zult als ouder misschien merken dat je kind meer aan je hangt, emotioneler wordt en soms een kleiner stemmetje krijgen – alsof ze weer jonger zijn. Ze zetten als het ware een paar stapjes terug in hun ontwikkeling op het moment dat ze zo’n grote verandering doormaken. Jij bent daarin als ouder heel belangrijk om je kind te begeleiden. Een stabiele ouder stabiliseert een onrustig kind. Blijf dus stevig bij jezelf, sla een arm om je kind en erken dat het inderdaad ook wel veel is allemaal, zo’n nieuwe school en een bso vol nieuwe kindjes en leidsters.”

Aanwijsbare reden

Het is namelijk belangrijk om de zorgen van je kind, hoe futiel die voor een volwassene ook mogen lijken, serieus te nemen, legt Drieman uit. „Zeker omdat dit meisje aangeeft dat ze het stom vindt op de bso. Dat duidt erop dat er waarschijnlijk wel iets aanwijsbaars is, dat jij als ouder misschien niet direct zal begrijpen. Misschien vindt ze het speelgoed niet leuk, of ziet het er anders uit dan thuis. Misschien heeft de juf een te harde stem, of begrijpt ze door de vele nieuwe regels niet precies wat er van haar verwacht wordt terwijl ze alles zo graag goed wil doen. Of wie weet raakt ze ervan in de war dat er iedere dag iemand anders naast haar aan een tafeltje zit. Het kan echt van alles zijn, dus sta ervoor open om haar gevoel te erkennen en te horen.”

Het helpt volgens Drieman om je kind een zetje te geven om tot een gesprek te komen. „Als je vraagt ’vertel eens hoe je dag was’, dan krijg je vaak een ’stom’ of ’leuk’. Een specificatie daarvan is vervolgens moeilijk, zeker als je kind al overprikkeld is. Ik raad daarom aan om de dag bijvoorbeeld na te spelen met poppen, of om je kind te vragen een tekening te maken aan de hand van zijn of haar dag. Daar kun je dan vervolgens vragen over stellen, om toch de vinger op de zere plek te kunnen leggen.”

Vertrouwd houden

Omdat er in het leven van Lisanne’s dochter op dit moment zo veel ’nieuw’ en ’anders’ is, doet Lisanne er volgens Drieman goed aan om de rest zo vertrouwd mogelijk te houden. „Zorg ervoor dat thuis alles voorspelbaar is. Eet hetzelfde als hiervoor, zorg ervoor dat je niet al te drukke uitjes onderneemt in het weekend, nodig vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt uit en vraag opa en oma om langs te komen.”

Andere hulpmiddelen

Als het langer aanhoudt, en de afkeer van het meisje niet vermindert, kan Lisanne nadenken over andere ’hulpmiddelen’. Drieman: „Weet ze bijvoorbeeld dat kinderen pas vanaf 5 jaar leerplichtig zijn? Er zal geen enkele leerkracht zijn die er bezwaar tegen maakt als je je 4-jarige kind op woensdagochtend voorlopig even thuis houdt, of een middagje eerder ophaalt. Even een dagdeel ’extra’ in de eigen omgeving, met het eigen speelgoed spelen: dat kan echt helpen om tot rust te komen.”

„Je kunt je kind ook helpen door wat meer houvast te bieden. Hang een weekplannertje op: welke juf heeft ze op welke dag? In zo’n planner kun je ook precies opschrijven wanneer ze door wie opgehaald wordt: op deze dagen door papa, die dagen door mama en op woensdag bijvoorbeeld door opa en oma. Dan weet ze precies wat ze kan verwachten.”

„Daarnaast kun je foto’s van de juffen en meesters ophangen en oefenen: hoe zien ze eruit, hoe heten ze en hoe spreek je ze het liefst aan? Dat kun je ook breder trekken door de dag door te spreken: hoe ziet jouw prettigste dag eruit? Naast wie zit je dan? Wil je naast de juf zitten of juist niet? En wat heb je het liefst in je broodtrommel? Als je ziet dat het lastig blijft, kun je daar altijd de school over aanspreken en de juf of meester om tips vragen. Vaak ziet een leerkracht niet direct dat je kindje het moeilijk heeft, juist omdat hij of zij zich niet veilig voelt om onzekerheid te uiten. Als je daarover in gesprek gaat, kan een leerkracht erop letten en ondersteunen.”