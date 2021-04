Hoezo heeft onze nationale keuken geen geweldige naam?

Niet eens zo’n rare vergelijking als ik zo eens over nadenk: spruitjeslucht -> kaasdomino’s. Voor je het weet, zit je in gedachten middenin de jaren 70/80 op de verjaardag van je moeder. Sigarettenrook om te snijden, baldadige ooms die een glaasje teveel op hebben en rondzwaaien met wc-papier (lang verhaal: de oom was verdwaald onderweg naar onze nieuwe eengezinswoning in een buitenwijk en besloot tot hilariteit van het uitgelaten gezelschap huiswaarts te keren met de rol waarvan hij het beginnetje vastknoopte aan onze voordeur, zodat hij een volgende keer de weg terug kon vinden) en daarna stapte iedereen met de nodige borreltjes achter de kiezen, gewoon weer in de auto. Dat er geen doden zijn gevallen…

Doorgekookt

De spruitjes van de jaren 80 waren niet de spruitjes van nu. Althans, ze werden niet hetzelfde klaargemaakt. Vaak stonden ze tijden op het fornuis en dat leverde niet alleen een penetrante lucht op, maar ook een zacht bruinig balletje, vaak geserveerd met te kruimige aardappelen die mijn moeder bestrooide met Aromat (bestaat dat nog?) en een gehaktbal. Het bleef nog lang de norm in de Nederlandse keuken: groentes moet je doorkoken: pas als de sperziebonen bruinig zijn geworden, kun je ze serveren. En toen kwam de wok!

Culinair imago

Met de komst van die pan was het afgelopen met doorgekookte groentes op het bord. Olie in de pan, knoflookteentje erbij en wokken met die bonen, spruiten of bloemkoolroosjes. Een wereld van verschil. En omdat we toch lekker bezig waren, kwam vervolgens de stoompan erbij, de grillplaat en de traybake. En een hele generatie is er inmiddels mee opgegroeid: gestoomde sperziebonen, even nagewokt met blokjes uitgebakken spek. Spruiten met een lichte bite, frisgroene broccoli met gesnipperde amandelen, geroosterde pompoen met granaatappelpitten… Niet de ingrediënten hebben wat mij betreft het culinaire imago van ons land gered, maar de introductie van nieuwe pannen. Hallelujah!

Spruitjeslucht

En toch heeft onze nationale keuken geen geweldige naam. Nog steeds blaten mensen over spruitjeslucht en bloemkool met een papje, terwijl ze daar een heel vies gezicht bij trekken. Ik vind dat niet terecht. Die fase zijn we allang ontgroeid. Met onze Hollandse handelsgeest omarmen we met enthousiasme iedere culinaire stroming die zich aandient en zo is onze Nederlandse keuken een smeltkroes geworden van Italiaanse gerechten, Spaanse tapas, Franse stoofpotjes, Aziatische schotels, Arabische tajines en Engelse zoetigheden.

We zetten het allemaal op tafel en combineren naar hartenlust. Kom daar maar eens om bij de buren. De Fransen en Italianen hebben de naam, maar geloof me: een bouillabaisse is daar een bouillabaisse en een pasta putanesca een pasta putanesca. Daar wordt niet mee gerommeld! Varieer een keer met een ander soort kaas dan Parmezaan en de Italianen hakken stante pede je kop eraf. En hoe lekker ook klaargemaakt, op den duur wordt zo’n pasta of soepje toch saai. Na een week in Marrakech kon ik persoonlijk geen tajine met kip of lamsvlees meer zien. Waar we ook aten, de kaart was overal hetzelfde en de smaak van het eten ook.

Aspergetijd

Lang verhaal en dat allemaal om uit te komen bij het wonderbaarlijke fenomeen dat mijn kinderen liever spruitjes eten dan asperges. Maar het is nou eenmaal aspergetijd en daar hou ik van; van die speciale periodes. Het heeft toch iets bijzonders om aardbeien te eten die vers van het land komen, je te verheugen op de eerste asperges en mosselen op tafel te zetten als de R in de maand zit. Het geeft zo’n feestelijk gevoel. Daar spelen de producenten lekker op in natuurlijk. ‘Ze zijn er weer’, schreeuwen de advertenties. Ik ben daar gevoelig voor. Valt er wat te vieren? Ik ben je man (vrouw).

Ik ben een saaie asperge-eter: koken, gesmolten boter, ham en een hardgekookt eitje eroverheen. Niks meer aan doen. En daarmee, zo realiseerde ik me, ben ik geen haar beter dan de Franse kok die vindt dat het een aanfluiting is om een mousse au chocolat te maken met ruby chocolade in plaats van pure.

Oranje

Om mijn zoon te verleiden heb ik het witte goud dit keer niet gekookt, maar gegrild in de grillpan en daarna geserveerd met schijfjes uitgebakken chorizo en een scheutje groene olijfolie en geraspte sinaasappelschil. Ze werden oranje door de olie van de Spaanse worst. Hartstikke toepasselijk deze week. Hij vond ze best lekker. Maar dat kan ook door die pittige knapperige worst komen.