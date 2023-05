’Lachen hè, mannen, die eerlijkheid van Chantal Janzen…’

Ik heb vier kinderen. En hoewel de oudste twee inmiddels volwassen zijn, houdt het zorgen ervoor niet op – integendeel, zou ik bijna zeggen. Daarnaast heb ik een fulltimebaan en ouders die zorg nodig hebben. Verder ben ik 45, een leeftijd waarop het verval qua energie toch echt wel heeft ingezet en waarop je de eventuele onbezorgdheid die je ooit had volledig kwijt bent.

Krolse kat

Ik kan nachten wakker liggen van de gedachte dat mijn vader en moeder er ooit niet meer zijn. Of van het idee dat ik mijn kinderen op een wereld heb gezet die in brand staat én dat de helft van de wereld dát dan weer stelselmatig ontkent. Uitslapen zit er niet in, zo ergens tussen 06.00 en 07.00 uur begint onze baby aan haar dagplanning. Waar zou ik de energie vandaan moeten halen om dan ook nog eens iedere avond als een krolse kat over m’n vriend heen te kruipen?

Apathisch Netflixen

Je zou bijna denken dat er dan wat mis is met je. Seks is namelijk overal. Het maakt echt niet uit wat je aan of opzet of waar je doorheen scrolt; alles druipt van de spetterende liefdeslevens. Maar ik geloof daar dus niet in. Stellen van mijn leeftijd, zo in het spitsuur van het leven tussen de zorg voor kinderen en ouders in en volop werkend, die liggen veelal net als wij ’s avonds compleet uitgeblust op de bank met hun ogen dicht apathisch te Netflixen.

Afgepeigerd

Je hebt ook zeker wel van die stellen die hun avonden vullen met feestjes of sportscholen, maar die wantrouw ik. De batterij is een keer leeg. Alsof je na een avond dansen of bodypumpen nog gillend van geilheid tussen de lakens rolt. Je rolt er wel tussen, maar afgepeigerd en zuchtend kijkend naar de klok, omdat je weet dat je wekker over minder dan zes uur alweer gaat.

Rust in je hoofd

Als je een gemiddeld aantal keer seks nodig hebt om je relatie als goed te kwalificeren, klopt er iets niet. Of laat ik het zo zeggen: Dat is in elk geval niet de kurk waar mijn relatie opdrijft. Ik begrijp Chantal volledig: ’Wat ik er echt voor nodig heb, is rust. In mijn hoofd, welteverstaan.’ Dit zullen veel vrouwen herkennen. Hoe lekker kan het zijn als je in je kop alleen maar aan het malen bent over een probleem op je werk of de gezondheid van je moeder?

Weekend weg

En zo kan het bij ons inderdaad ook voorkomen dat het een periode maar een uitgeblust gebeuren is, tussen de klamme lappen. Daar had ik tien jaar geleden volledig de vlekken van in mijn nek gekregen. Nu niet meer. De zin en energie komt altijd ergens weer terug en mijn relatie voelt er nooit minder of slecht door. Daarnaast is het ook een onderwerp dat we bespreekbaar maken en in geval van nood boeken we een weekend weg – zonder kinderen.”

Voor paal

Ik heb de reacties op social media op Chantals onthulling uiteraard even voor jullie doorgenomen. Mannen reageren er lacherig op of taggen vrienden met een tekst als ’Dit was toch jouw droomvrouw?’ Vrouwen roemen haar eerlijkheid: ’Eindelijk iemand die het gewoon zegt.’ Mannen moeten vooral de schone schijn op blijven houden; nu wij het niet mooier maken dan het is, staan ze daar steeds meer mee voor paal.

Niet frigide

Seks is slechts een onderdeel van een goede relatie, niet het hoofdbestanddeel, geen graadmeter. Dus laat je niet langer gek maken door gemiddelden of verhalen van de mensen om je heen; je bent niet frigide of klaar voor een scheiding als je soms weken niets anders doet dan keihard snurken naast je partner. Go Chantal; alleen doen als het voor jullie allebei goed voelt. En mannen: Grow up, stop met dat stomme kinderachtige lachen om dit onderwerp.”

