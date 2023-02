Helen’s dagboek deel 622: ’Ik voel me ontzettend schuldig tegenover Boris’

Donderdag

Ik lig in mijn eigen bed, wat na meerdere dagen ziekenhuis een verademing is. Toch voel ik me nog verre van lekker. De aanvaring met de roekeloze skiër heeft me een gecompliceerd gebroken been opgeleverd. Ik ben in Oostenrijk geopereerd en vandaag met veel kunst en vliegwerk naar Nederland teruggekomen. Mijn been gaat goed, de pijn valt mee, het is vooral onhandig.

Waar ik me wel serieus zorgen om maak, is mijn hoofd. De arts heeft een behoorlijke hersenschudding geconstateerd, ondanks dat ik een helm droeg. Ik blijf een zeurende hoofdpijn houden en vind het lastig me te concentreren. „Dat hoort erbij, dat trekt vanzelf weg”, probeert Boris me voortdurend gerust te stellen. Maar het zint me niet.

Mist

Ik kom slecht op woorden en heb het idee dat er een grijze wolk in mijn hoofd hangt. Een soort mist. Ik voel me ook ontzettend schuldig tegenover Boris. Hij heeft zijn volle aandacht voor z’n werk nodig, op de zaak gaat het nog steeds niet goed, integendeel. En dan lig ik hier een beetje de patiënt uit te hangen.

Nadat ik het vanmorgen weer bij hem aankaartte, heeft hij achter mijn rug om besloten Nina en Rick te vragen of ze weer tijdelijk bij ons in huis willen komen om zijn zorgtaken over te nemen. Ze aarzelden allebei geen moment. Rick heeft zelfs een week vrij genomen.

Appje

„Thee?” Mijn schoonzoon steekt zijn hoofd om de hoek van mijn slaapkamerdeur en houdt een kopje omhoog. Ik knik. Iedereen is zo lief voor me. In de woonkamer hoor ik Holly huilen en alles in mij wil omhoog springen om in actie te komen. „Liggen blijven”, zegt Rick quasi streng. Hij zet de thee op mijn nachtkastje en rent de trap af.

Ik prijs me gelukkig met al die lieve mensen om me heen. Zelfs Eva blijft vragen of ze iets voor me kan doen en dat terwijl ze zelf ook nog in de lappenmand zit. Alleen van Max hoor ik niets. Van Jessie ook niet trouwens. Zij zijn op de dag van mijn ongeluk al terug naar Nederland gegaan en hebben daarna maar één appje gestuurd. Boris schijnt Max wel te hebben gesproken. Hij vond hem afstandelijk klinken, zei hij.

Zaterdag

’Heb je vandaag tijd, kan ik langskomen?’ Het is een appje van Max en het voorspelt weinig goeds. Wat zou er nu weer zijn?

