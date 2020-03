’Lieve opa’s en oma’s, wees niet zo asociaal’

Lieve opa’s en oma’s van Nederland, Ik heb deze afgelopen week ontdekt hoe koppig u bent. Want elke keer als ik in de supermarkt ben, zie ik u daar nog gewoon uw boodschapjes doen. Natuurlijk zijn er, verdrietig genoeg, mensen vanaf een bepaalde leeftijd die zo eenzaam zijn dat ze - in deze tijden van corona - geen beroep kunnen doen op bekenden. Maar in deze Open brief spreek ik jullie aan: de winkelende opa’s en oma’s die dat niet zelf zouden hoeven doen.