Daghoroscoop 20 april - Geld kan je door de vingers glippen, Tweelingen!

VANDAAG JARIG

De spirituele wereld is actief voor jou en zal je dat op diverse manieren kenbaar maken. Misschien gevoed vanuit jouw hyperactieve geest kun je grote mentale kracht ontwikkelen. Veel van hetgeen dat je meemaakt zul je pas later begrijpen. Dromen kunnen zo interessant zijn dat je ze niet moet negeren.

RAM

Als je krap bij kas zit zal een aanbod van iemand die over meer contanten beschikt welkom zijn. Overtuig jezelf er wel van dat er geen bijbedoelingen zijn. In zaken kan een lichtvoetige aanpak het ijs breken. Een relatie kan worden getest.

STIER

Het zal voldoening geven als je kunt vaststellen dat het je goed gaat: jij bruist van energie. Vertrouw in zaken liever op jouw intuïtie dan op simpele logica. Aanvaard een nieuwe uitdaging en laat je door niemand en niets demotiveren.

TWEELINGEN

Je kunt de kans krijgen toe te treden tot een elitair gezelschap. Er kan je ook een eervolle positie worden aangeboden. Je kunt interessante relaties aanknopen en nieuwe vrienden maken. Geld kan je intussen door de vingers glippen.

KREEFT

Wat je vandaag doet kan indruisen tegen jouw gevoel of bedoeling, waardoor er verwarring kan ontstaan. Bezittingen worden belangrijker. Let op jouw gezondheid als je werkdagen een uitputtingsslag worden. Geld is niet het belangrijkste.

LEEUW

Win juridisch advies in als je onzeker bent over jouw rechten in een bepaalde zaak. Zakelijke gesprekken met leveranciers of afnemers in het buitenland verlopen naar wens. Een reis zal de kosten en tijd waard blijken te zijn.

MAAGD

Je gaat een periode van ontplooiing tegemoet; zorg dat je een betrouwbare indruk maakt. Een ambtelijke kwestie kan worden geregeld. Later vandaag neemt jouw verlangen naar iemand toe en daar hoef jij je niet voor te schamen.

WEEGSCHAAL

Van iemand met kennis van zaken en ervaring kun je veel opsteken. Als nieuwkomer in een bedrijf kan zo’n hand boven je hoofd heel comfortabel zijn. Bekleed je langer jouw job neem dan een nieuwkomer onder je hoede.

SCHORPIOEN

Wees duidelijk in jouw financiële handelingen. Geldzorgen en gezamenlijke investeringen liggen onder een microscoop. Geld geven aan een goed doel kan nu onverstandig zijn. Misschien kun je in praktische zin iets doen.

BOOGSCHUTTER

Het is makkelijker gezegd dan gedaan om uitgaven tot het strikt nodige te beperken. Je neigt naar dwaasheid, maar als je voor iets spaart zul je zuinig moeten leven. Pas op: je kunt griep oplopen of verkouden worden.

STEENBOK

Je moet orde scheppen. Geef voorrang aan opruimwerkzaamheden en maak naasten duidelijk dat het je van waarde is. Stippel een overzichtelijk schema uit als er een reis op komst is. Maak tegen beminden geen geheim van jouw verlangens.

WATERMAN

Het feit dat je vaak de humoristische kant ziet van een complexe situatie maakt je populair onder collega’s en vrienden. Plan een vertrouwelijk gesprek vóór de lunch en dat geldt ook voor de afwikkeling van een zakelijke deal.

VISSEN

Toon geen haast als je bezig bent met een eigendomstransactie. Het is van belang dat alle partijen precies weten waar ze aan toe zijn. Een persoonlijk project kan goede vorderingen maken, maar wees niet te toegeeflijk.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!