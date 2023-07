Praat mee: Moeten we kunnen meebeslissen over de inzending van het Songfestival?

Na het voor Nederland niet al te succesvolle Eurovisiesongfestival van afgelopen jaar, heeft omroep AVROTROS een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo draagt Twan van de Nieuwenhuijzen vanaf nu de verantwoordelijkheid voor de inzending van 2024. Dat betekent dat er naar alle waarschijnlijkheid geen nationale voorronde komt en Songfestivalfans dus niet op hun favoriete kandidaat kunnen stemmen.

Onbegrip

Toen Dion en Mia eerder dit jaar geen plekje in de finale van het Songfestival wisten te bemachtigen, was de maat voor veel kijkers vol. Zij vonden dat het het duo ontbrak aan zuivere noten en begrepen niet hoe voormalig winnaar Duncan Laurence, die betrokken was bij het selectieproces, voor hen had gekozen.

Op sociale media wordt er daarom massaal voor een nationale voorronde gepleit, waarbij de selectie middels stemmen van kijkers verloopt. Dat was tot 2012 namelijk het geval in de vorm van ’Het Nationaal Songfestival’. In dat laatste jaar kwam daarbij Joan Franka als winnares uit de bus, die strandde in de halve finale van het internationale evenement.

De vrijwillige aanmelding van zangeres Anouk het jaar daarop betekende het einde van Het Nationaal Songfestival. Sindsdien wordt de inzending intern en achter gesloten deuren bepaald. Dat is bijvoorbeeld ook het geval in Armenië en het Verenigd Koninkrijk, terwijl de Noorse organisatie nog altijd voor een nationale voorronde gaat.

Draagvlak

„Natuurlijk, Nederland had niet het beste jaar het afgelopen jaar”, reageert Van de Nieuwenhuijzen in gesprek met het ANP. „Maar ik wil oprecht zeggen: de afgelopen tien jaar is het wel behoorlijk goed gegaan. In acht van de tien edities een finaleplaats met daarbij een aantal hoge posities en natuurlijk de winst in 2019. Ik vind het een beetje: ’als de ketting een keer van je fiets loopt, gooi je ook niet meteen je fiets weg’.”

Volgens hem is een nationale voorronde niet echt haalbaar. „Dat kan alleen als je daar breed draagvlak voor hebt binnen de muziekindustrie. Niet alle artiesten staan de springen om op tv in competitie met collega’s te gaan. Dat is misschien ook een aanname, maar voor een aantal artiesten zal dat zeker gelden. En dat is een afweging die wij moeten maken.”

Van de Nieuwenhuijzen sluit het herinvoeren van de nationale voorronde niet uit, maar benadrukt dat het geen heilig streven is. „Alles waar je uit kan kiezen, moet dan sterk genoeg zijn.” Dat iedereen weer een andere mening heeft, is wat hem betreft niet erg. „We roepen over het weer, voetbal én het songfestival. Zo hoort het ook een beetje.”

Praat mee

