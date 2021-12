Kan een moeder beter voor de kinderen zorgen dan de vader?

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werkte vorig jaar 72% van de mannen 35 uur of meer per week. Bij vrouwen lag dit aandeel op 26%. Zij werkten vaker parttime. Dit verschil is er omdat vrouwen vaker minder gaan werken wanneer ze kinderen krijgen.

Moeders

Veel moeders blijven thuis om te zorgen voor hun kinderen. Volgens Liesbeth Staats komt dit door de normen in onze samenleving, vertelt ze in een interview met VROUW vorig jaar, naar aanleiding van haar documentaireserie over hetzelfde onderwerp.

Daarnaast spelen verwachtingen richting vrouwen een grote rol: „Goede opvang is de verantwoordelijkheid van de samenleving, maar in Nederland word je er persoonlijk op aangekeken. De kosten voor de kinderopvang worden veelal weggestreept tegen het salaris van de vrouw.”

Vaders

Moeten mannen dan meer thuisblijven voor de kinderen? Sommige moeders voelen misschien een koude rilling bij het idee. Zij denken dat mannen niet weten wat ze voor de kinderen moeten doen en dat ze geen kaas hebben gegeten van het huishouden.

In een interview met de Volkskrant laat Liesbeth Staats weten dat vrouwen vaak het gevoel hebben dat ze nodig zijn in het huishouden. Maar als mannen meer doen in huis, hebben vrouwen meer tijd om zich te ontplooien op de arbeidsmarkt.

