’Mijn zoon (15) is apathisch geworden door zijn telefoon’

„Die telefoon heeft van mijn zoon (15) een apathische puber gemaakt”, schrijft Barbara. „Het lijkt wel of hij niets anders kan doen dan appen en scrollen door social media. Ik praat tegen een muur als ik in contact met hem wil komen en als ik hem op zijn overmatig telefoongebruik aanspreek, reageert hij nauwelijks. Hij is zo afgestompt! Hoe moet ik hiermee omgaan?”

Verbinding zoeken

Pubercoach Meta Herman de Groot vindt het belangrijk om eerst na te gaan of Barbara’s zoon dit gedrag alleen vertoont in relatie tot haar, of dat dit ook speelt als hij bij anderen in de buurt is. „Het is namelijk ten eerste de vraag of zijn gedrag aan de telefoon ligt, of dat er iets anders speelt tussen moeder en zoon, of wellicht bij de zoon zelf.

Is dat niet het geval en is het de telefoon die echt de verbinding onmogelijk maakt, dan is het zaak om daar juist extra de focus op te leggen. Het is sowieso nooit goed voor kinderen en hun gemoed om 24/7 met hun telefoon bezig te zijn, dus daar kun je als moeder over in gesprek gaan met je kind.”

Logisch gedrag

Meta nuanceert wel het een en ander: „In deze tijd, nu we weer in lockdown zitten, is het uiteraard te begrijpen dat kinderen meer online de verbinding opzoeken. Ze kunnen hun vrienden niet meer op school zien en spreken daarbuiten waarschijnlijk ook nog maar nauwelijks af. Toch betekent dat niet dat hij/zij dan maar een onbeperkt ’online’ leven kan gaan leiden. De online tijd moet alsnog beperkt worden.”

Afleiding creëren

„Om je zoon uit zijn apathische gedrag te halen, is het belangrijk om samen dingen te gaan ondernemen die hem afleiden van zijn telefoon. Ga samen koken, maak een wandeling of misschien kunnen jullie buiten sporten. Breng je zoon in beweging en zorg dat jullie zonder tussenkomst van de telefoon weer in verbinding kunnen komen met elkaar.”

Belangrijk is wel dat je daarbij zijn telefoon niet afkeurt, maar hem wél laat inzien dat er meer is dan alleen WhatsApp en social media. Hij leeft immers niet alleen, maar samen met anderen in een huishouden. Daar moet hij ook oog voor hebben. Dat dat niet vanzelf gaat mag, maar je kunt hem wel aan de hand meenemen. Soms is dat nu eenmaal nodig om uit die apathie te komen. Hoe meer hij weer in beweging komt, hoe makkelijker het voor hem wordt om oog te hebben voor zijn omgeving.”