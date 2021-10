’Zonder enige gêne wordt gevraagd: ben je al zwanger?’

Sterren

Scheiding Ron Perlman na twee jaar rond: 10k alimentatie per maand

Twee jaar nadat Ron Perlman een scheiding aanvroeg van zijn vrouw Opal, zijn de twee eindelijk tot een overeenkomst gekomen. De Sons of Anarchy- en Hellboy-acteur gaat zijn ex 12.500 dollar (10.800 euro) per maand betalen, ontdekte Us Magazine in rechtbankpapieren.