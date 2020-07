Sylvie’s zoon verhuist naar zijn vader....

Damián woonde sinds de beruchte breuk van zijn ouders eind 2012 bij zijn moeder in Hamburg, maar zal nu, acht jaar later, toch bij zijn vader en huidige vriendin Estavana Polman (27) intrekken. Sylvie onthult in een dubbelinterview met Rafael in het Duitse blad Bild dat ze eerst niet achter het besluit stond. „Ik was geschokt en heb eerst nee gezegd. Natuurlijk wil ik hem niet laten gaan. Daarna heb ik er een nachtje over geslapen en Damián meerdere keren gevraagd wat hij wilde. Zonder hem te pushen.”

Gehuild

Uiteindelijk wist haar zoon haar toch te overtuigen toen hij duidelijk maakte waarom deze keuze zo belangrijk voor hem was. „’Je bent de beste moeder in de wereld. Dit is geen beslissing tégen jou, maar een beslissing vóór het voetbal’. Op dat moment wist ik dat ik zijn dromen niet in de weg kon staan.”

Het besluit heeft haar veel verdriet gedaan. „Ik heb een week gehuild. Dag en nacht. Op het vliegveld, in het hotel, met Damián op schoot, met Rafael aan de telefoon. En zelfs wanneer ik Rafaels vriendin Estavana sprak, barstte ik in tranen uit. Ze begreep mijn gevoelens als moeder volledig (Estavana beviel in juni 2017 van dochtertje Jesslynn, red.).”

Sylvie zal haar zoon dus een stuk minder zien. „Ik ga ook binnenkort trouwen, dus voor mij begint een compleet nieuwe levensfase. Toch vrees ik nog steeds voor een dagelijks leven zonder Damián.”

