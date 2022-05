Moeten reclames voor ongezonde producten verboden worden?

In het onderzoek van de World Health Organization komt naar voren dat zes op de tien Europeanen te zwaar zijn. In Nederland zijn meer dan de helft van de volwassenen te zwaar. Overgewicht kan gevolgen hebben voor je gezondheid.

Ongezonde producten

Martijn Katan, emeritus-hoogleraar voedingsleer, zegt tegen Nu.nl dat de overheid ongezonde dingen uit de samenleving moet weren. Ongezond voedsel draagt bij aan het ongezonde leef- en voedingspatroon. Katan ziet graag dat de reclames waarin ongezonde producten worden aangeprezen verboden worden. „Op dit moment is de verleiding op veel plekken te groot om toe te geven aan goedkope, lekkere ongezonde producten.”

Katan dringt ook aan op het goedkoper maken van groente en fruit. „Vervang frisdrankautomaten door watertappunten.”

Onderzoek

Pointer heeft onderzocht of de marketingtechnieken die worden ingezet voor het promoten van ongezonde producten ook gebruikt kunnen worden voor gezonde producten. Victor Lamme, hersenonderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam, zegt tegen Pointer dat je mensen wel van snacks af kan helpen, maar ze niet zomaar voor fruit kan laten kiezen. „We weten al langer dat ons lichaam is afgesteld op vet, suiker en zout, om maar zoveel mogelijk calorieën op te slaan. Dat leer je mensen niet af, dat hebben we meegekregen uit onze evolutie. Ons brein is nog steeds hetzelfde dus we zijn daar nog steeds naar op zoek. Dat verander je niet, dat kan je ook niet veranderen en daarom is het zo moeilijk om eetgewoontes te veranderen.”

Oplossing

De oplossing die Lamme voorstelt staat gelijk aan het bannen van reclames over ongezonde voeding. „Het idee is: we zetten wat gezonde opties neer en dan gaan mensen dat wel kiezen. Maar zo werkt het dus niet. De ongezonde opties moeten er gewoon niet zijn. Of ze moeten veel moeilijker te bereiken zijn, of duurder of verder weg.”

Daarentegen zijn mensen vrij om te kopen en te eten wat ze zelf willen. Door reclames te verbieden, verbied je niet het nuttigen van ongezonde producten. De keuze zal er dus altijd zijn.

Reacties

Onder het artikel van Nu.nl reageren mensen op het artikel. „Het idee is: we zetten wat gezonde opties neer en dan gaan mensen dat wel kiezen. Maar zo werkt het dus niet. De ongezonde opties moeten er gewoon niet zijn. Of ze moeten veel moeilijker te bereiken zijn, of duurder of verder weg. Het moet je veel meer moeite of geld kosten om die ongezonde optie te kiezen, want anders kies je toch, zeker op een onbewaakt ogenblik zoals bij een tankstation, voor de ongezonde snack.”

Een andere lezer bekijkt het vanuit een ander perspectief. „Verleiding te groot of gezondere opties te duur in verhouding...? Het is maar hoe je het bekijkt.”

Praat mee

Vind jij dat reclames van ongezonde producten verboden moeten worden? Of denk je de reclames geen invloed hebben op de keuze voor (on)gezonde producten? Praat mee op onze Facebook-pagina!