VROUW glossy Brekebeen op een board: ’Daar gaan we dan, de dood of de gladiolen!’

Door Mariëlle Wisse Kopieer naar clipboard

’Ik heb al ongeveer een kwartier geen gevoel meer in m’n billen’ Ⓒ Eigen beeld

Wintersport: je bent er gek op, of je vindt het vreselijk. Journalist Mariëlle (30) hoort bij de laatste groep en is op z’n zachtst gezegd onhandig. En juist daarom zetten we haar op een snowboard. Eens kijken wat er dan gebeurt...