’Mentaal is de zin om te vrijen er wel, maar fysiek kan ik het niet opbrengen’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Sophia (55). Ze is in de overgang en heeft mentaal nog wel zin in seks, maar fysiek kan ze het amper nog opbrengen. ’Ik moet echt mijn weerstand tegen medicatie laten varen.’

„Hij zal niet snel klagen, maar ik weet dat hij – net als ik overigens – terugverlangt naar de tijd waarin we een behoorlijk actief seksleven hadden.” Ⓒ Getty Images