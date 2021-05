Weekhoroscoop 20 - De seks staat nog even op een laag pitje, Schorpioen!

Ram

Liefde: Je partner laat je weten dat het belangrijk is om niet al het leed van de wereld op je schouders te nemen en hij/zij heeft gelijk. Zelfs het leed van personen in je naaste omgeving hoort niet op jouw rug.

Financiën: Aangezien je de meeste financiële doelen hebt bereikt begin je nu meer na te denken over het belang van vrije tijd en persoonlijke ontwikkeling.

Werk: De grootste drukte is nu achter de rug en hoe druk het nog worden gaat heb je zelf in de hand. Focus je meer op ontspanning in plaats van op nieuwe activiteiten. Tenzij je die activiteiten ook vooral als hobby ziet, dan is het oké.

Persoonlijk: Je hebt behoefte om ’s avonds eerder naar bed te gaan en ’s morgens vroeger op te staan. Geef je hier vooral aan toe, het is een ritme waar je je momenteel erg goed bij voelt.

Stier

Liefde: Iemand in je omgeving probeert je aandacht te trekken met het geven van complimentjes. Je bent direct (terecht) achterdochtig, wat wil deze persoon nu eigenlijk écht van je? Je partner is ook erg lief voor je, hij of zij meent het gelukkig wél oprecht.

Financiën: Dit is een goed moment om geld te verdienen met je creativiteit. Er is zoveel meer mogelijk dan je denkt. Misschien kun je een website beginnen om je mooie foto’s of tekeningen te exposeren (en te verkopen) of andere dingen die je zelf gemaakt hebt.

Werk: Spreek degenen die invloed hebben op zaken waarin jij vooruitgang wilt boeken gerust even aan. Open kaart spelen wordt meer gewaardeerd dan de dingen via een omweg vragen.

Persoonlijk: Maak plezier zonder je druk te maken om andere zaken die nog gedaan moeten worden. Er moet altijd wel iets gedaan worden. Op die manier zou je je nooit echt helemaal kunnen ontspannen.

Tweelingen

Liefde: Grote projecten kunnen binnen niet al te lange tijd worden uitgevoerd. Willen jullie samen een (tweede) huis kopen, hebben jullie ideeën voor een verbouwing of zijn er met het oog op jullie pensioen zaken die nog geregeld moeten worden? Nu is hiervoor een prima moment.

Financiën: Geld verdienen middels de traditionele manier lukt je al heel aardig. Juist nu is het een goed moment om ook de wat minder voor de hand liggende manieren te proberen. Durf creatief en origineel te zijn.

Werk: Je loopt rond met plannen die niet direct in verband staan met je huidige baan. Houd een en ander lekker voor jezelf en werk in stilte stap voor stap aan je toekomst.

Persoonlijk: Bepaalde vriendschappen of bezigheden geven je geen voldoening meer. Hoogste tijd voor een grote schoonmaak.

Kreeft

Liefde: Hoewel thuis alles naar wens gaat tussen jou en je partner ben je buitenshuis wel toe aan een beetje meer avontuur. Een actieve doe vakantie of gewoon wat meer sportiviteit als in fietsen, lopen, klimmen of gezellig samen naar de gym zodra die weer open mag.

Financiën: Focus je meer op de wekelijkse uitgaven in plaats van op de dagelijkse. Geef jezelf een weekbudget en probeer hiervan rond te komen.

Werk: Nieuwe ideeën of andere creatieve ingevingen waar je al een poosje mee rondloopt zijn nu rijp om gedeeld te worden.

Persoonlijk: Qua vriendschappen trek je nu meer toe naar personen met een andere culturele achtergrond. Leuk om van elkaar te leren of elkaar te inspireren bijvoorbeeld qua stylen of koken.

Leeuw

Liefde: Je geliefde heeft inmiddels wel bewezen dat hij of zij in voor én tegenspoed voor je heeft gekozen. Betere tijden zijn op handen, ook tussen de lakens!

Financiën: Dit is een goed moment om wat gaten te dichten die het afgelopen jaar in je banksaldo zijn ontstaan. Een gevulde bankrekening geeft de nodige innerlijke rust.

Werk: Laat je niet afleiden en maak af waar je mee bezig bent. Versnipperde aandacht levert ook versnipperde resultaten op.

Persoonlijk: Eerlijkheid kan zomaar omslaan in (onbedoelde) botheid als je niet zorgvuldig je woorden kiest.

Maagd

Liefde: Geen woorden maar daden zegt men wel eens. Toch zijn het nu vooral de dingen die je zegt waar je geliefde grote waarde aan hecht. Een romantisch etentje voor twee zetten je woorden kracht bij.

Financiën: Hoewel je plannen met het oog op extra inkomsten succesvol kunnen zijn is het belangrijk om meer aandacht te besteden aan de extra investeringskosten die je over het hoofd hebt gezien.

Werk: Grote kans dat je werkgever eerdaags gaat uitbreiden of nieuwe klussen aanneemt. Misschien is er zelfs extra budget voor modernere apparatuur voor jou.

Persoonlijk: Vriendschappen worden op de proef gesteld. Vooral op Whatsapp of sociale media ontstaan gemakkelijk misverstanden.

Weegschaal

Liefde: Gezondheid speelt een belangrijke rol binnen de relatie momenteel. Jij of je geliefde voelt zich niet helemaal lekker of misschien heeft één van jullie kinderen wat extra hulp of zorg nodig.

Financiën: Het huishouden ervaar je als een noodzakelijk kwaad. Dit is een goed moment om te bekijken of je misschien een huishoudelijke hulp kunt betalen om je te ontlasten of zijn of als je deze al hebt zijn of haar uren en taken uit te breiden.

Werk: Een probleem dat nooit echt is uitgesproken steekt nu weer de kop op met als gevolg onenigheid en irritatie. Wel doen zich nieuwe mogelijkheden voor waar je oren naar hebt.

Persoonlijk: In je woonomgeving is er sprake van onrust. Burenruzies, hangjongeren of andere vormen van overlast waar je net niet op zat te wachten verpesten je woongenot. Wacht het niet af, trek direct aan de bel.

Schorpioen

Liefde: De seks staat nog even op een laag pitje maar hier komt volgende week verandering in. Stilte voor de storm dus.

Financiën: Je verdient je geld met werkzaamheden waar je oprecht plezier in hebt. Daarbij maak je de juiste keuzes met het oog op duurzame aankopen en andere investeringen voor de lange termijn.

Werk: Als je tijd en zin hebt om weer in de boeken te duiken kan dit gunstig voor je uitpakken bij het (al dan niet intern) solliciteren naar een hogere functie.

Persoonlijk: Je zit nog niet helemaal lekker in je vel maar hier komt binnenkort verbetering in. Zorg goed voor jezelf en maak je niet onnodig druk om dingen die (nog) niet aan de orde zijn. Zonde van je tijd en energie.

Boogschutter

Liefde: Geld is het onderwerp van gesprek deze week. Of het nu gaat om de gezamenlijke huishoud pot of jullie persoonlijke spaarrekeningen, vooral je geliefde dient nu belangrijke veranderingen aan te brengen in zijn of haar financiën.

Financiën: Elektrische apparatuur vertoont haperingen of gaat daadwerkelijk kapot. De reparatiekosten zijn niet mis. Wellicht is vervangen een betere optie.

Werk: Besteed meer aandacht aan je sociale mediakanalen. Investeren doe je niet alleen met geld, ook het tonen van belangstelling voor anderen werkt nu absoluut in je voordeel bij het werven van nieuwe opdrachten of klanten.

Persoonlijk: Je broer of zus wendt zich tot je voor advies. Het feit dat je er werkelijk de tijd voor neemt betekent veel voor hem of haar.

Steenbok

Liefde: Jij en je partner staan in het middelpunt van de belangstelling. Wellicht zelfs met of dankzij je kinderen. Neem complimenten dankbaar in ontvangst, zelfs als je je er ongemakkelijk onder voelt.

Financiën: Je hebt wat extra geld te besteden wat je nog het liefst uitgeeft aan cadeautjes voor anderen. Wat staat er al langere tijd op jouw eigen verlanglijstje en waarom koop je dit niet?

Werk: Er staan veel afspraken in je agenda die in verband staan met vergaderen, het voeren van gesprekken of het ondertekenen van documenten. Gelukkig zijn er geen obstakels te verwachten, alles verloopt positief.

Persoonlijk: Breek je hoofd niet over zaken waar je niet uit lijkt te komen. Alles wat je aandacht geeft groeit, besteed het aan iets leuks!

Waterman

Liefde: Kleine irritaties binnen de relatie kunnen nu worden weggenomen. Duidelijk en eerlijk zijn naar elkaar toe is hierbij het halve werk.

Financiën: Uit diverse hoeken is er extra geld naar je onderweg. Hoewel je er wel even je handen voor uit de mouwen moet steken is het leuk meegenomen.

Werk: Door storing, slechte internetverbinding, defecten of andere tegenvallers loopt je werk serieuze vertraging op. Maak je niet druk maar stel de mensen die er belang bij hebben wel even op de hoogte.

Persoonlijk: Besteed meer aandacht aan gezonde voeding en probeer wat vaker een glas water te drinken.

Vissen

Liefde: Een afspraak die je met je partner hebt gemaakt kan helaas niet doorgaan. Jammer, maar natuurlijk geen halszaak. Verzin iets beters dan het oorspronkelijke plan waar je hem of haar later mee kunt verrassen.

Financiën: Je financiën nemen toe waardoor bepaalde dingen gemakkelijker voor je worden. Juist omdat je ook weet hoe het is om met minder rond te moeten komen lukt het je prima om je geld nuttig te besteden en daarnaast te blijven sparen.

Werk: Op het werk worden diverse wijzigingen doorgevoerd waardoor je jouw taken anders zult moeten uitvoeren dan je gewend bent.

Persoonlijk: Qua gezondheid zit er een klein dipje aan te komen met als gevolg dat je de komende week sneller vermoeid bent of je weerstand iets verlaagt. Blijf dus goed voor jezelf zorgen en slik desnoods in overleg met je huisarts wat extra vitaminen.