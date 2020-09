’Ik vond lipstick op zijn overhemd’

„Tijdens de lockdown werkten mijn man en ik allebei vanuit huis. Uitgaan, sporten en vrienden ontmoeten was er opeens niet meer bij. Maar toen ik er eenmaal aan gewend was, vond ik het eigenlijk wel lekker: niet dat gejaag van werk naar de sportschool, naar wijntjes drinken met de meiden... Maar mijn man bleef onrustig. Tot ’s avonds laat zat hij aan zijn telefoon ’vastgeplakt’. Logisch: als ambitieuze medewerker bij een bank check je natuurlijk voortdurend je mail.

Kantoortuin

Ik werk zelf niet fulltime en pakte allerlei achterstallige klussen aan: een kozijn schilderen, de zolder opruimen... Toen de coronaregels versoepelden, kreeg mijn man bericht dat het kantoor weer deels openging. Hij kon niet wachten! Hij had het echt zo gemist, beweerde hij: bijpraten bij de koffieautomaat, sparren met collega’s over een opdracht... Hoewel ik zelf juist heel veel dingen prima vanuit huis kon doen, snapte ik volkomen dat hij zin had om zich eindelijk weer in de kantoortuin te begeven.

Op de eerste kantoordag vertrok mijn man in alle vroegte, strak in het pak als altijd. Goedgehumeurd kwam hij ’s avonds weer thuis. Helemaal in zijn element, heerlijk om te zien. Die vrijdag kreeg ik een berichtje: er was weer een vrijmibo, en daar wilde hij natuurlijk bij zijn. Pas tegen een uur of 23 uur kwam hij die avond thuis… zó gezellig was het geweest.

Lippenstift

Toen ik dat weekend een was ging draaien, vond ik, heel klassiek, lippenstift op de kraag van zijn overhemd. ’Die borrel was wel héél erg gezellig’, dacht ik, en meteen vond ik mezelf een achterdochtige zeur. De week erop werkte hij weer een dag thuis (de bank had de medewerkers in shifts ingedeeld) en liep ik toevallig langs zijn laptop die op de eettafel stond. ’Hé, hij heeft WhatsApp op z’n laptop’, dacht ik en in een reflex keek ik met wie hij in gesprek was.

Lekker ding, ik mis je nu alweer zo las ik. M’n hart sloeg over. Snel scrollde ik door de chat met ene M. Het was duidelijk: hij had een affaire met een collega. Toen mijn man weer achter z’n laptop ging zitten, deed ik alsof mijn neus bloedde, maar vanbinnen was het een emotionele draaikolk: ik was boos, bang, verdrietig... Alles tegelijk. Wilde ik onze relatie verbreken? Wilde ik wraak nemen? Wat moest ik hiermee? Ik ben naar boven gelopen, heb al zijn overhemden en stropdassen in een vuilniszak gestopt en kwakte die niet veel later in een kledingcontainer op straat.

Meeting

Vervolgens stuurde ik mijn man een bericht dat mijn moeder ziek was geworden en ik daarom halsoverkop naar haar toe ging en zou blijven slapen. Ik wist dat hij de dag erna op kantoor een belangrijke meeting had. Wat zou hij opvallen in een t-shirt onder zijn pak... Die ochtend kreeg ik al vroeg een telefoontje: „Waar zijn mijn overhemden en stropdassen?!” „Misschien kan M. iets voor je meenemen naar kantoor?” was mijn antwoord. Het bleef heel lang stil tot hij begon te snikken. Maar of ik hem zijn vreemdgaan kan vergeven, weet ik nog niet.”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

Deze Opgebiecht staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.