Daghoroscoop 24 augustus – Houd rekening met terugslag, Kreeft!

VANDAAG JARIG

De planeten voorzien een belangrijke verandering in jouw religieuze, filosofische of theologische denkwereld. Deze kan worden ingegeven door de wetenschap; je neemt afstand van een geloof of gaat er zelfs geheel mee kappen. Dat is ingrijpend omdat het invloed zal hebben op jouw verdere leven.

RAM

Als je je goed voelt ben jij in staat de veranderingen door te voeren die voor jouw bestwil zijn. Als je met publiek werkt kun je invloedrijke mensen ontmoeten van wie sommigen vrienden worden. Je kunt met succes een project starten.

STIER

Vrienden kunnen geschokt reageren op een nieuwe geliefde of ander nieuw gezelschap. De mensen die op jou gesteld zijn zullen zich echter bij jouw keus neerleggen. Iemand met lef kan iets in jou wakker maken waardoor je ineens ook durft.

TWEELINGEN

Je kunt de kans krijgen een aanvullende training te volgen die je in staat stelt de baan te bemachtigen die je het liefst wilt hebben. Je zult er wel uw agenda voor moeten aanpassen. Leg naasten geduldig uw keuze uit.

KREEFT

Houd rekening met een terugslag op het werk. Een zakelijke deal kan de mist in gaan en je zult zich afvragen hoe je verder moet. Relax, succes ligt om de hoek. Vertraging hoort bij het leven. Er hangt een prijskaartje aan elke service.

LEEUW

Regel financiële zaken; er kan een rekening niet of te laat zijn betaald. Misschien moet je wat goochelen om weer in balans te komen. Gelukkig kun je van jouw partner hulp verwachten. Vraag niet waar het geld vandaan komt.

Maagd

Bedenk hoe je jouw productiviteit kunt opvoeren; bespreek het met teamgenoten. Als je voor kwaliteit en efficiency zorgt doet jouw goede naam de rest. Neem beslissingen waarover een ieder tevreden zal zijn als je het voor het zeggen hebt.

WEEGSCHAAL

Samenwerking zal winstgevend en bemoedigend zijn. Collega’s zullen je laten delen in de informatie waarover zij beschikken. Je zult potentiële klanten over de streep kunnen trekken. Gebruik deze positieve dag optimaal.

SCHORPIOEN

Als je iets wilt veranderen zul je zelf in actie moeten komen. Je raakt gefrustreerd als je er op gaat zitten wachten. Het enige wat je kan tegenhouden is gebrek een zelfvertrouwen. Registreer wie er aan jouw kant staan.

BOOGSCHUTTER

Als je pragmatisch en ijverig bent kun je problemen thuis of op het werk rationeel aanpakken. Probeer jouw eetgedrag en dat van jouw gezin te verbeteren; je weet best hoe. Studie en intellectuele activiteiten beloven succes.

STEENBOK

Jouw mogelijkheden zijn legio. Presenteer een creatief project zelf en laat het vergezeld gaan van feiten en cijfers. Artiesten en schrijvers kunnen een goede pers verwachten. Een potentiële partner kan je een lucratief voorstel doen.

WATERMAN

Jouw vaardigheden en ervaringen kunnen aangeprezen worden door een vriend(in) en als jouw huidige baan niet echt leuk is, is dit het moment om kansen te benutten. Werk jouw cv bij en stuur een sollicitatie de deur uit.

VISSEN

Stap overal op af; je zult in de juiste stemming zijn en kunt veel bereiken. Voer snelle gesprekken, neem kordate besluiten en geef effectieve aanwijzingen. Een moeilijke klus wordt snel geklaard dankzij jouw enthousiaste inzet.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.