’Toen ik voor het eerst moeder werd, had ik van veel dingen geen weet’

„Is dit normaal?!”, riep ik uit, toen ik mezelf een paar dagen na de bevalling in de spiegel bekeek. Waarom zag ik eruit alsof ik nog steeds hoogzwanger was? En waarom voelde mijn buik zo raar aan? Wat hebben we gelachen - hij oprecht, ik met tranen in mijn ogen - om mijn enorme borsten op de vierde dag na de bevalling, toen de stuwing begon en de vraag (van de baby) en de aanbod (van mijn melk) nog op elkaar moesten worden afgestemd. Diezelfde is dit wel normaal-vraag stelde ik mezelf ook over het wekenlange bloedverlies, mijn nachtelijke zweetaanvallen en dat instabiele gevoel in mijn bekken. Daar was niets over verteld tijdens de zwangerschapsyoga. Ik las er niets over in de zwangerschap-apps en er werd ook niet echt gezellig over gekletst tijdens de kraamvisite.

Emoties

Waar ik ook geen weet van had, is hoe erg je emoties die eerste weken, of maanden eigenlijk, heen en weer kunnen vliegen. Hoe je het ene moment dolgelukkig met je baby’tje door de kamer paradeert alsof je nooit iets anders hebt gedaan, om vervolgens vol zelfmedelijden door je Instagram-tijdlijn te scrollen en te denken: ’Zij wel, hun leven gaat gewoon door’. De dagen van een kersverse mama zijn min of meer kopieën van elkaar: je doet van alles, maar er gebeurt niet zo veel.

Samen ouders worden heeft ook wel wat voeten in de aarde, kwam ik achter. Ik herinner me mijn eerste zwangerschap als een periode waarin we uren met de babykamer bezig waren, wekelijks lazen hoe de baby in mijn buik groeide en tijdens onze babymoon in Italië gelukzalig over de toekomst nadachten. Hoewel de komst van een kindje de liefde voor je partner absoluut laat groeien, merkten we ook hoe slaaptekort, huiluren en zoeken naar een nieuwe balans flinke impact hebben op de gezelligheid thuis.

Een paar jaar later hoorde ik van psycholoog Frederike Dillingh dat het merendeel van de koppels zes tot acht weken na de bevalling naar elkaar kijkt en kan denken: ’Waarom heb ik ooit met jou een kind gekregen?!’ Dat gevoel hoort er op dat moment bij, is volkomen normaal. En ik vond het achteraf fijn om te horen dat wij niet de enigen waren. En om te weten dat het (meestal) weer goed komt.

Identiteitscrisis

Nog iets waarop niemand me had voorbereid: de heuse identiteitscrisis die je als nieuwe moeder meemaakt. 9 maanden lang ben je zwanger, 9 maanden lang gaat het over die groeiende buik. Dan wordt je kindje geboren en start jouw leven als moeder. Jouw wensen en behoeftes maken veelal plaats voor die van je kindje. De agenda van de baby wordt jouw agenda, het verzorgen van je kindje een nieuwe dag (en nacht) taak. Het is dus niet zo gek dat er na een paar maanden een moment komt waarop je denkt: ’Wat vind ik zelf belangrijk, wat deed ik vroeger graag, wie ben ik nu eigenlijk?!’ Ik had echt de tijd nodig om mezelf weer terug te vinden in mijn rol als moeder, geliefde, ondernemer en vriendin.

Het blijft wonderbaarlijk: hoeveel gevoelens en ervaringen universeel lijken te zijn voor nieuwe moeders, terwijl we op het moment dat we er middenin zitten het idee hebben de enige te zijn. Welke moeder (of vader overigens) je ook spreekt: iedereen kan iets opnoemen wat ze graag van tevoren hadden willen weten. Of dat nu gaat over je lichamelijke herstel, seks na de bevalling, je relatie of teruggaan naar werk. Wat ik zelf graag had willen horen destijds is dat alle gevoelens en ervaringen erbij horen en oké zijn. Van experts en van andere moeders die in hetzelfde schuitje zitten. Het is de reden dat mijn zus en ik dit boek hebben geschreven.