Last van een coronadip? Met deze tips voel je je snel beter!

Van Gils vertelt dat sommigen momenteel niet goed meer weten waar ze energie vandaan moeten halen. „Wat je ziet gebeuren is dat mensen die normaal gesproken energie putten uit verbinding met anderen, nu sneller somber worden. Verbinding met anderen en sociaal contact is in deze tijd lastig te vinden en daardoor raken ze uit balans. Hetzelfde geldt voor mensen die energie krijgen van het ontdekken van een nieuwe omgeving. Dat is nu ook veel minder mogelijk, dus ook zij komen mogelijk eerder in een dipje terecht.”

Introvert

„Mensen die meer introvert zijn putten voornamelijk energie uit rust en bijvoorbeeld natuur. Voor deze mensen is de kans een stuk kleiner om in een coronadip terecht te komen. De activiteiten waar zij energie uit putten kunnen we namelijk nog gewoon doen. Dit verschil komt omdat ieder mens eigen waarden heeft. Onbewust handelen wij dag in dag uit naar die waarden.”

Bewust

Het is belangrijk dat mensen in een coronadip zich bewust worden waarom ze zich somberder voelen en voor welke waarde ze staan. Van Gils: „Stap 1 is voor jezelf helder hebben waarom je mist wat je mist. Je kunt dit doen door bewust na te denken over waar je normaal gesproken energie van krijgt. Als je daar achter bent gekomen is het van belang om na te denken hoe je – op een aangepaste manier – toch de activiteiten kunt doen waar je energie uit haalt.

Als je bijvoorbeeld energie put uit sociaal contact en je bent je daar bewust van, dan zou je ook al op een laagdrempelige manier toch meer dat contact kunnen maken. Bijvoorbeeld met moeders op het schoolplein, door in de supermarkt een gesprek te voeren met de caissière of in het park met andere hondenuitlaters. Er zijn zoveel manieren!” De psycholoog benadrukt wel dat dit pas écht werkt zodra je bewust stil hebt gestaan bij waar je voldoening en energie van krijgt.

Wat daar ook bij kan helpen is eens stil staan bij waar je dankbaar voor bent. Schrijf eens alles op waar je dankbaar voor bent. Dat maakt dat je de kleine dingen weer meer gaat zien en waarderen, iets wat zeker zal helpen tegen een somber gevoel.

Thuiswerken

Thuiswerken is ook een ontwikkeling van deze tijd dat voor veel mensen zwaar is. De introverte persoon zal hier minder last van hebben dan de extraverte persoon, legt van Gils uit. „Thuiswerken kan als ontspannend ervaren worden, maar wanneer dit niet het geval is, zijn er een aantal belangrijke tips om te zorgen dat je niet in een coronadip terechtkomt.”

„Ook hier is het weer van belang dat je bewust gaat nadenken of je problemen hebt met thuiswerken. Het is belangrijk om te zorgen dat je ’echt’ pauze neemt. Dus niet een broodje smeren en weer achter de computer kruipen. Spreek vaste werktijden af en werk niet langer. Plan een wekelijkse chit-chat in met je fijnste collega’s. Maak een lunchwandeling met een vriendin in de buurt.”

„Kortom, zorg ervoor dat je niet de hele dag ’aan’ staat. Nog een heel belangrijk punt: zorg dat je laptop buiten het zicht ligt wanneer je niet aan het werk bent.”