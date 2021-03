Premium Cultuur

Pratende aap in een badhuis

Schrijven is als dromen voor Haruki Murakami. Als de Japanse schrijver achter zijn schrijftafel plaatsneemt, is ineens alles mogelijk. Pratende katten en kikkers zijn geen uitzondering in zijn oeuvre. En zijn miljoenen fans over de hele wereld laten zich graag door hem meeslepen in zijn vreemde, doc...