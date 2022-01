Deel 30: ’Voor alles in het leven is ook een laatste keer’

Voor alles in het leven is een eerste en laatste keer, alleen beseffen we dat vaak niet. We staan er vaak niet zo bij stil. Een gebeurtenis komt en sluit zich zomaar af en we gaan door. Sinds ik zwanger ben, besef ik dit steeds meer. Ik ga bewuster met mijn momenten om en realiseer me dat alles wat ik nu doormaak nooit meer terugkomt en dat ik echt een fase afsluit. Dit probeer ik zo bewust mogelijk mee te maken.

Laatste keer

Ik merk aan mezelf dat ik de afgelopen jaren voorbij heb laten gaan zonder er vaak heel erg bewust mee bezig te zijn. De tijd vliegt zo hard. Maar ineens dacht ik: ’afgelopen kerst was de laatste kerst die ik alleen heb beleefd’. Volgend jaar kerst kruipt er een kleine van 9 maanden rond, die de ballen uit de boom trekt. Komende februari word ik 37 jaar, hoogstwaarschijnlijk de laatste verjaardag waarin ik nog geen kindje heb. Alles gaat voorbij op dit moment, maar komt niet meer in dezelfde hoedanigheid terug. Dat vind ik zo speciaal.

Vanaf komende maart verandert mijn leven voor altijd en ik kijk er enorm naar uit, maar uiteraard vind ik het ook heel erg spannend. Ik ben de laatste dingen aan het afronden, mijn zwangerschapscursus is klaar, mijn bevalplan is geschreven en ook de babykamer is zo goed als af. Er zijn nog wat kleine dingen die moeten gebeuren. Dit staat allemaal op een to-dolijst waar ik heel gestructureerd dingen van kan afstrepen. Want ik ben en blijf Isabelle: zolang ik zaken nog kan plannen, doe ik dat.

Laatste loodjes

Noem het een beginnende nesteldrang, noem het ordelijk, maar ik ga er heel erg goed op. Ik geniet enorm als ik met mijn markeerstift klussen kan wegstrepen. Van ramen zemen, tot de keuken opruimen en soppen, kasten uitzoeken, extra sleutels regelen van het portiek tot de box opzetten. Ik laat niets aan het toeval over.

Terwijl ik dit schrijf heb ik nog 12 weken zwangerschap te gaan, het gaat zo snel allemaal. Ik voel me nog mobiel en energiek, dus laat ik het er maar van nemen. Wel ben ik langzaamaan aan het aftellen naar mijn zwangerschapsverlof over 8 weken. Ik kijk uit naar de complete rust en het cocoonen voordat ik de kleine mag gaan ontmoeten. Want wat heb ik daar voor mijn gevoel lang op moeten wachten.

Met kerst schreef ik op mijn Facebook: ’Vorig jaar kerst hield ik hoop vast, dit jaar kerst houd ik de liefde vast. Een liefde in mijn armen (mijn hondje Boy) en een liefde in mijn buik. Ik ben voor altijd dankbaar’.